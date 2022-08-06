هنيدي عن «الثانوية»: «بيل جيتس سقط وبقى أغنى واحد في العالم.. وأنا شيلت مادتين»

نشر الفنان محمد هنيدي، صورة لرجل الأعمال بيل جيتس مؤسس شركة ميكروسوفت، وذلك عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بمناسبة اقتراب ظهور نتيجة الثانوية العامة.

ونشر هنيدي حوارا تخيليا بين أب وابنه:

بابا عارف مين ده؟!

- مين يا حبيبي؟

ده بيل جيتس من أغنى أغنياء العالم.. بيل جيتس كان عنده واحد صاحبه طلع الأول.. أما بيل جيتس سقط في الثانوية العامة.. يدور الزمن ويلف في دواير وصاحبه بقى شغال عنده دلوقتي.

- أيوة يعني عايز إيه؟

عايز أفرحك وأقولك إن ابنك بقى بيل جيتس.

واختتم هنيدي منشوره: «بمناسبة الثانوية أنا شلت مادتين وجبت 57%».

طلاب الثانوية العامة ينتظرون النتيجة

وينتظر طلاب الثانوية العامة وأسرهم نتيجة الثانوية العامة 2022 خلال الساعات القادمة والتي ستكون متوفرة عبر موقع جريدة الوطن مجانًا عبر الرابط

وخاض طلاب الثانوية العامة الامتحانات هذا العام للمرة الثانية طبقًا للمناهج الجديدة وطرق التدريس الحديثة والتي تأتي ضمن خطة الدولة لتطوير التعليم المصري.

وقدمت الدولة خطة طموحة لتطوير التعليم من الابتدائي حتى الثانوي العام وشمل ذلك تغيير نظام الإمتحانات وطريقتها وينتظر الأن الطلاب نتيجة الثانوية العامة والتي ستظهر خلال ساعات على موقع جريدة الوطن.