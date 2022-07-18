محمد هنيدي يطرح مبادرة لنزول الشواطئ بـ«الكالسون»: «مشروع القرن»

كشف الفنان محمد هنيدي عن مشروع القرن الخاص به، وذلك من خلال منشور ساخر عبر صفحته الخاصة على موقع الفيس بوك يتناسب مع أجواء الصيف، وتفاعل معه الجمهور بشكل كبير.

ونشر الفنان محمد هنيدي صورة خاصة له من أحد أفلامه وهو يرتدي «الكالسون»، وعلق عليها: «مشروع القرن لكل الرجالة والشباب اللي كانت بتتمنع أو بتتكسف تنزل الشواطئ بكلسوناتها قدرت أحل المشكلة وأحولكم الكلسون لبراند».

محمد هنيدي: الكالسون بـ6 آلاف جنيه

وتابع محمد هنيدي: «هتقدر تنزل به 177 شاطئ في مصر من أفخم الشواطئ محدش هيقدر يمنعك ولا يتريق عليك لأنك لابس براند بـ6 آلاف جنيه، يشمل الدخول لكل الأماكن الغالية والشواطئ والفنادق اللي فوق 50 ألف جنيه في الليلة، وممكن تدخل به من بوابات مارينا بدون ما حد يكلمك، أول مايشوفوا الكلسون هيدخلوك علطول متوفر بكل الألوان».

هنيدي ينصح الجمهور

وتفاعل عدد كبير من الجمهور مع منشور محمد هنيدي، ما دفعه إلى التوضيح بأن هذا المنشور على سبيل الدعابة من خلال تعليق خاص وجه فيه نصيحة لجمهوره، قائلا: «طبعا الكلام هزار البسوا اللي تحبوه في أي مكان عايزينه مش لازم تلبس حاجة غالية عشان تعجب الناس ويقولوا ده ابن ناس، وزي ما قال أبويا ياما ناس لابسة بس قليلة الرباية، واللي يحكم عليك بلبسك بيبقى عقله أصغر من عقل بسيط في كارتون سبونج بوب مع الاعتذار لبسيط».