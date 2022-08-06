إطلاق صواريخ من غزة تجاه إسرائيل.. وجيش الاحتلال يستعد لعملية جديدة

أطلقت الفصائل في قطاع غزة، دفعة صاروخية جديدة من شمالي غزة تجاه مدن ومستوطنات الاحتلال الإسرائيلي، فيما دوت صفارات الإنذار في «عسقلان»، وفي وقت سابق، دوت صفارات الإنذار في مستوطنة «نير عوز» بالنقب الغربي.

وقصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، لليوم الثاني على التوالي، مواقع مختلفة في غزة، ما أسفر عن إلحاق أضرار مادية في المنازل والممتلكات.

واستهدفت طائرات الاحتلال الحربية الإسرائيلية، عددا من المواقع في مدينة غزة وخان يونس جنوب القطاع ووسط وشمال القطاع، ما أدى إلى تدميرها، واشتعال النيران فيها.

الاحتلال: نفذنا 30 غارة على أكثر من 40 هدفا لـ«الجهاد»

من جانبه، قال جيش الاحتلال الإسرائيلي، في وقت سابق، إن قواته نفذت 30 غارة على أكثر من 40 هدفا تابعا لحركة «الجهاد» بينها 5 منصات لإطلاق الصواريخ و6 مخازن أو مواقع لإنتاج الصواريخ، بواسطة 55 صاروخا وقذيفة، هاجمنا 40 هدفا

وأشار جيش الاحتلال، إلى إطلاق 160 صاروخا من غزة، وزعم جيش الاحتلال الإسرايلي، أن منظومة «القبة الحديدية» للدفاع الصاروخي نجحت في اعتراض ما يزيد عن 95% من صواريخ غزة، وفقا لما ذكرته صحيفة «يديعوت أحرنوت» الإسرائيلية.

وفي وقت سابق، قصفت طائرات حربية إسرائيلية بدون طيار أرضًا شرقي محافظة خان يونس جنوبي القطاع.

الاحتلال: العمليات توسعت لتشمل الضفة الغربية

وأوضح جيش الاحتلال أن الجيش يستعد لعملية ستستمر قرابة أسبوع والعمليات توسعت لتشمل الضفة الغربية، مضيفا أن القوات الإٍسرائيلية، اعتقلت 20 ناشطًا من «الجهاد».

وفي سياق متصل، ذكر موقع «والا» الإسرائيلي، أن سلطات الاحتلال، أغلقت الشواطئ الممتدة من زيكيم إلى ريشون لتسيون بسبب إطلاق صواريخ غزة.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، 5 أسرى محررين، من قرى وبلدات في محافظة «جنين».