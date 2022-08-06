صافرات الإنذار تدوي في مستوطنة «كيسوفيم» بغلاف قطاع غزة

دوت صافرات الإنذار في مستوطنة «كيسوفيم» بغلاف قطاع غزة، وفقا لما ذكرته وسائل إعلام فلسطينية.

من جانبها، قالت قناة «العربية» الإخبارية، إن صافرات الإنذار دوت في منطقة النقب تحسبا لصواريخ أطلقت من غزة.

وفي وقت سابق، أطلقت «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد»، مئات الصواريخ باتجاه إسرائيل، بعد استشهاد تيسير الجعبري، القائد البارز في السرايا خلال غارة جوية إسرائيلية.

«نجمة داوود الحمراء»: نقل 5 مصابين إلى المستشفيات

وأمس الجمعة، أصيب 8 إسرائيليين، جراء إطلاق صواريخ من قطاع غزة تجاه إسرائيل، وأوضحت «نجمة داوود الحمراء» الإسرائيلية، في بيان، إن 5 مصابين تم نقلهم لمستشفيات أسوتا في أسدود وبرزيلاي في عسقلان، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية.

من جانبها، قالت فصائل فلسطينية في «مخيم جنين للاجئين»، إن كل طرق المستوطنات بالضفة الغربية المحتلة ستكون تحت رصاص عناصرها، مشيرة في مؤتمر صحفي مشترك، فجر اليوم السبت، إلى منع تنقل المستوطنين في شوارع الضفة.

الفصائل تحذر الاحتلال: أي حماقة أخرى ضد غزة ثمنها الدم

وحذرت الفصائل «سرايا القدس- كتائب شهداء الأقصى - القسام - كتائب أبو علي مصطفى»، الاحتلال الإسرائيلي من أن ارتكاب أية حماقة أخرى ضد غزة سيدفع ثمنها بالدماء.

من جانبها، حثت واشنطن، «تل أبيب»، اتخاذ خطوات لتهدئة الموقف، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» في بيان، إن الوزير لويد أوستن، أعرب لوزير جيش الاحتلال الإسرائيلي، بيني جانتس عن قلقه بشأن تقارير متعلقة بسقوط ضحايا بين المدنيين الفلسطينيين في الغارات، داعيا إلى إجراء تحقيق في الوقت المناسب.

واشنطن تشدد على حق «تل أبيب» في الدفاع عن نفسها

وشدد أوستن، على التزام «واشنطن» الدائم بأمن إسرائيل، وعلى حق «تل أبيب» في الدفاع عن نفسها، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بدورها، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، عدة منازل بقرية بيت سيرا جنوب غربي «رام الله»، فيما اعتقلت القوات الإسرائيلية، 8 شبان فلسطينيين بينهم الصحفي إبراهيم أبو صفية.