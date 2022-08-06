السفن الصينية تعبر مضيق تايوان.. والجيش التايواني يجمع طائراته

أعلنت وزارة الدفاع التايوانية، اليوم السبت، أنَّ عدة طائرات حربية وسفن صينية أجرت مناورة قرب تايوان صباح اليوم، فيما يُعتقد أنها محاكاة لهجوم على جزيرة تايوان الرئيسية.

السفن الصينية تعبر الخط الأوسط في مضيق تايوان

وبحسب وكالة الأنباء التايوانية «سي إن إيه»، فإنّ بعض الطائرات والسفن الصينية عبرت الخط الأوسط في مضيق تايوان، الذي يعد منطقة عازلة غير رسمية يتم عادة تجنبها من قبل الجيش الصيني والتايواني.

تايوان: الجيش الصيني يحاكي هجومًا على الجزيرة

ورأت وزارة الدفاع التايوانية، أنَّ الجيش الصيني من المرجح أنه يحاكي هجومًا على تايوان، مشيرة إلى أنَّه ردًا على تلك الانتهاكات، جمع الجيش التايواني طائراته الحربية وأرسل تحذيرات عبر الراديو ونشر أنظمة الدفاع الصاروخية لرصد الطائرات الصينية في المضيق.

وتأتي المناورة الصينية ضمن ثالث أيام التدريبات العسكرية الصينية الواسعة قرب تايوان، ومن المقرر أن تستمر 4 أيام، ردا على زيارة رئيسة النواب الأمريكي نانسي بيلوسي للعاصمة التايوانية تايبيه، في أول زيارة لمسؤول أمريكي رفيع المستوى منذ 25 عامًا.