كوريا الشمالية تهاجم أمريكا وتؤيد الصين: تدخل وقح يضر السلام والأمن

انتقدت كوريا الشمالية، زيارة نانسي بيلوسي، رئيسة مجلس النواب الأمريكي، إلى تايوان، واصفة هذه الخطوة بأنها تدخل وقح من قبل واشنطن في الشؤون الداخلية لدولة أخرى.

وأكدت وزارة الخارجية بكوريا الشمالية أن هذه الزيارة تثير قلقا بالغا لدى المجتمع الدولي، مؤكدة دعمها للصين التي وصفت زيارة بيلوسي بأنها تنتهك سيادتها وسلامة أراضيها.

الإضرار بالسلام والأمن في المنطقة

ونقلت وكالة «يونهاب» عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية، قوله إن الوضع الحالي يظهر بوضوح أن التدخل الوقح للولايات المتحدة في الشؤون الداخلية للدول الأخرى واستفزازاتها السياسية والعسكرية المتعمدة، هي بالفعل السبب الجذري للإضرار بالسلام والأمن في المنطقة.

وأوضح أن تايوان جزءا لا يتجزأ من الصين، وقضية تايوان تتعلق بالشؤون الداخلية لبكين.

إدانة تدخل قوة خارجية في قضية تايوان

وأدان بيان متحدث الخارجية الكورية الشمالية، بشدة، أي تدخل لقوة خارجية في قضية تايوان، مشددا على دعم بلاده للصين بشكل كامل، للدفاع بحزم عن سيادتها ووحدة أراضيها.

واعتبر أن مخطط الولايات المتحدة لزعزعة نمو وتنمية الصين وجهودها من أجل إعادة التوحيد، محكوم عليه بالإفلاس.