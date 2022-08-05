عاجل.. الصين تسحب التعاون مع أمريكا في مجالات أمنية وعسكرية

أعلنت الصين، منذ قليل، سحب تعاونها مع الولايات المتحدة في مجموعة من القضايا في مقدمها الحوار بين القادة العسكريين للبلدين ومحادثات المناخ، وفقما نقلت صحيفة جارديان البريطانية، في إطار ردود بكين المتواصلة الرافضة لزيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي إلى تايوان.

سحب التعاون يأتي بعد فرض عقوبات على نانسي بيلوسي

وبالإضافة إلى الإعلان في وقت سابق عن فرض عقوبات على رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، وأقاربها من الدرجة الأولى بعد زيارتها لتايوان، أعلنت وزارة الخارجية الصينية سحب التعاون المشترك مع الولايات المتحدة في مجموعة من القضايا.

رويترز: سحب التعاون يشمل محادثات المناخ ومكافحة الجرمية

وأدرجت تقارير لوكالة أنباء رويترز محادثات المناخ بين الولايات المتحدة والصين، والحوار بين القادة العسكريين الولايات المتحدة والصين، والتعاون عبر الحدود بشأن الجريمة، وآليات السلامة البحرية والعلاقات بشأن الهجرة وسياسات مكافحة المخدرات كمجالات نشاط ستتوقف.

وسنوافيكم لاحقا بمزيد من التفاصيل..