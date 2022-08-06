الأزهر يعلن مراتب الصيام في عاشوراء وحكم إفراده

أعلنت هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف مراتب الصيام في عاشوراء، وأوضحت عبر الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أنها 3 مراتب «الأكمل والتالي والأقل» وبينت الهيئة أيضا حكم إفراد يوم عاشوراء بالصيام وهو ما يستعرضه التقرير التالي.

صيام يوم عاشوراء

وقالت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف إن مراتب الصيام في عاشوراء ثلاثة وهي:

1- الأكمل: أن يصام قبله يوم وبعده يوم.

2- التالي: أن يصام التاسع والعاشر من شهر المحرم «تاسوعاء وعاشوراء».

3- الأقل: ما تحصل به السنة إفراد اليوم العاشر بالصوم.

حكم إفراد يوم عاشوراء بالصيام

وبخصوص حكم إفراد يوم عاشوراء بالصيام قالت هيئة كبار العلماء: يجوز إفراد يوم عاشوراء بالصوم والأفضل أن يصوم المسلم يوما قبله أو يوما بعده ففي الحديث: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع».

وفي وقت سابق أكدت دار الإفتاء المصرية جواز الجمع بين نيتين في صيام يوم تاسوعاء بسبب حلوله يوم الاثنين، وهو يوم حلول عاشوراء هذا العام، حيث قالت: نعم يجوز شرعًا الجمع بين نية صوم التاسع من شهر الله المحرم ونية صوم السُّنَّة في صوم الاثنين، ويحصل بذلك إدراك فضل صوم كلٍّ من هذين اليومين؛ إذ المقصود بصوم يوم الاثنين وصوم يوم التاسع من شهر الله المحرم إحياء اليوم بالصوم، وهو حاصلٌ في هذه الحالة، فاعتُبِرَت النِّيَّتان، والله سبحانه وتعالى أعلم.

فضل صيام يوم عاشوراء

كما تناول الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، موعد صيام يوم عاشوراء هذا العام حيث أكد أنه سيحل يوم الاثنين المقبل، وأن الأحد سيكون تاسوعاء (9 من شهر المحرم 1444)، وبخصوص فضل صيام يوم عاشوراء قال أمين الفتوى عبر فيديو بث مباشر بصفحة دار الإفتاء: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث رواه الإمام مسلم قال إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، هذا عن صوم يوم عاشوراء.