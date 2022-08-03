حكم الجمع بين نيتين في صيام يوم عاشوراء.. الإفتاء توضح «فيديو»

تناولت دار الإفتاء المصرية موضوع حكم الجمع بين نيتين في صوم يوم تاسوعاء، لاسيما وأن السؤال الذي تلقته يقول: اعتدت صوم يوم الإثنين، ويوافق التاسع من شهر المحرم هذا العام يوم الإثنين. فهل يجوز الجمع بين نية صوم يوم الإثنين ونية صوم يوم التاسع من المحرم؟، وبإسقاط هذا السؤال على العام الجاري حيث يحل يوم عاشوراء يوم الإثنين، فإنه قد يأخذ نفس الحكم.

الجمع بين نيتين في صيام يوم عاشوراء

وأجابت دار الإفتاء على سؤال الجمع بين نيتين في صيام يوم تاسوعاء بسبب حلوله يوم الإثنين، وهو يوم حلول عاشوراء هذا العام، حيث قالت: نعم يجوز شرعًا الجمع بين نية صوم التاسع من شهر الله المحرم ونية صوم السُّنَّة في صوم الإثنين، ويحصل بذلك إدراك فضل صوم كلٍّ من هذين اليومين؛ إذ المقصود بصوم يوم الإثنين وصوم يوم التاسع من شهر الله المحرم إحياء اليوم بالصوم، وهو حاصلٌ في هذه الحالة، فاعتُبِرَت النِّيَّتان، والله سبحانه وتعالى أعلم.

فضل صيام يوم عاشوراء

وقد تناول الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، موعد صيام يوم عاشوراء هذا العام حيث أكد أنه سيحل يوم الإثنين المقبل، وأن الأحد سيكون تاسوعاء 9 من شهر المحرم 1444، وبخصوص فضل صيام يوم عاشوراء قال أمين الفتوى عبر فيديو بث مباشر بصفحة دار الإفتاء: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث رواه الإمام مسلم قال إني احتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، هذا عن صوم يوم عاشوراء.

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صور صيام يوم عاشوراء

وبخصوص صور صيام يوم عاشوراء فأوضح الشيخ عويضة عثمان أن هناك صور كثيرة لصوم عاشوراء، لكنه بين 3 صور منها وهي:

1- إن استطعت أن تصوم يوما قبله ويوما بعده فحسن اي 9 و10 و11 من المحرم.

2- وإن لم تستطع فصم تاسوعاء وعاشوراء 9 و10 من شهر المحرم.

3- وإن لم تستطع إلا صيام يوم عاشوراء فلا تضيع صيام هذا اليوم، أي صيام يوم عاشوراء منفردا.