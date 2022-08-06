  عاجل.. شركة «أبل» الأمريكية تضيف فلسطين لتطبيقها الإلكتروني للخرائط

أعلنت شركة «أبل» الأمريكية عن توسيع تطبيق خرائط المواقع المستخدمة عبر أجهزتها الهاتفية والمنزلية، ليشمل فلسطين ودولا أخرى.

التوسعة الـ16 لخرائط أبل

وقال خبير الخرائط جاستن أوبيرن، اليوم السبت: «سيتمكن مستخدمو هواتف أبل في فلسطين من استخدام تطبيق الخرائط المحدث للمواقع واتجاهاتها».

وستكون هذه التوسعة الـ16 لتصميم خرائط «أبل» المحدثة منذ طرح التحديث لأول مرة نهاية عام 2018.

مشاهد أكثر تفصيلا

وقد أكملت الشركة عام 2020 طرحها في الولايات المتحدة الأمريكية، ومنذ ذلك الحين توسعت في كل من: «أستراليا، نيوزيلندا، ألمانيا، سنغافورة، المملكة المتحدة، أيرلندا، إسبانيا، البرتغال، إيطاليا، وفرنسا»، ودول أخرى.

ويتضمن تصميم الخرائط «الجديد» مشاهد أكثر تفصيلا للطرق وملاحة أسرع ومعالم ثلاثية الأبعاد، وإطلالات أفضل على الحدائق، والمباني، والمطارات، ومراكز التسوق.