قوات الاحتلال تهدم 6 منازل وفيلا شرق أريحا في فلسطين المحتلة

أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على هدم 6 منازل وفيلا سكنية في سما أريحا شرقي مدينة أريحا الفلسطينية.

مداهمات لجيش الاحتلال

ووفقًا لما نقلته وكالة «معا» الفلسطينية، فبحسب شهود عيان، داهمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال ترافقها عدة شاحنات المنطقة وهدمت 6 منازل وفيلا.

استهداف التجمعات السكنية

يشار الى أن سلطات الاحتلال تستهدف منذ عقود ماضية التجمعات السكنية في مدينة أريحا، عبر عمليات الهدم والترحيل والتهجير، وتسعى للتضييق على التواجد الفلسطيني وكسب أكبر مساحة من حدود المدينة، وإتاحة المجال لاستكمال التغول الاستيطاني بالضفة وفصل الأغوار عنها.