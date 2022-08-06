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قصف إسرائيلي على غزة وتضرر عدد كبير من المنازل

كتب:

شيماء عادل
10:10 ص | السبت 06 أغسطس 2022
آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة - أرشيفية

آثار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة - أرشيفية

قصفت طائرة حربية إسرائيلية، قبل قليل، موقعا غرب مدينة غزة بعدد من الصواريخ، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفلطسنية وفا، في نبأ عاجل عنها قبل قليل. 

تضرر بعض المنازل

ونقلت الوكالة عن مراسلها، أنّ طائرة حربية إسرائيلية قصفت صاروخين في منطقة الشيخ عجلين غرب مدينة غزة، لافتة إلى أنّ القصف تسبب في تدمير واشتعال النيران في المنطقة، وأوقع ضررا بعدد كبير من المنازل.

11 شهيدا و80 مصابا

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفت برجا سكنيا في قطاع غزة، واغتالت القيادي البارز في سرايا القدس تيسير الجعبري، وواصلت قصفها لليوم الثاني على التوالي، ليرتفع عدد الشهداء إلى 11، إضافة إلى أكثر من 80 مصابا، بحسب ما اعلنته وزارة الصحة الفلسطينية.

 

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بقلم شيماء عادل