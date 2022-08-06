أوائل الثانوية العامة 2022 محافظة الإسكندرية.. 4 على مستوى الجمهورية

أعلنت وزارة التربية والتعليم، منذ قليل، قائمة اوائل الثانوية العامة للعام الدراسي 2021 - 2022، والتي شهدت تواجد 4 طلاب فقط من الإسكندرية ضمن القائمة، وهم بدورهم أوائل الثانوية العامة 2022 من محافظة الإسكندرية.

أوائل الثانوية العامة 2022 محافظة الإسكندرية

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أوائل الثانوية العامة 2022 محافظة الإسكندرية، والتي شهدت غياب أبناءها عن أوائل الثانوية العامة لشعبتي علمي علوم وعلمي رياضة، فيما تواجدت طالبتان ضمن أوائل الثانوية العامة للشعبة الأدبية، إضافة إلى الأولى على الحالات الخاصة فئة المكفوفين، وكذلك الأول في فئة مدارس المتفوقين.

أوائل الثانوية العامة 2022 محافظة الإسكندرية شعبة أدبي

وضمن أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة الإسكندرية بشعبة الأدبي، تواجدت طالبتان، هما عائشة حسن طه، التي احتلت المركز الثالث على مستوى الجمهورية بمجموع 383 درجة، وهي من بنات مدرسة هدى شعراوي، وأروى عبد المحسن محمد عبد السلام، والتي احتلت المركز السادس بمجموع 380 درجة، وهي من بنات مدرسة البكاتوشي الثانوية المشتركة.

أوائل الثانوية العامة 2022 محافظة الإسكندرية.. حالات خاصة

واحتلت ناريمان أحمد صالح فرج، ابنة الإسكندرية قائمة أوائل الثانوية العامة 2022 للحالات الخاصة فئة المكفوفين، وهي الطالبة بمدرسة النور للمكفوفات، وحصلت على مجموع 399.5 درجة وذلك عقب الإعلان عن نتيجة الثانوية العامة 2022.

أوائل الثانوية العامة 2022 محافظة الإسكندرية من المتفوقين

كما حصد أسامة محمد سعد، ابن الإسكندرية، المركز الأول ضمن أوائل الثانوية العامة 2022 من مدارس المتفوقين بمجموع 663.78 درجة من مجموعة نتيجة الثانوية العامة لهذا العام والذي يختلف مجموع مدارس المتفوقين عن المدارس الاعتيادية.