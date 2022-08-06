تعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس، ويمكن للطلاب الحصول على النتيجة كاملة من خلال موقع «الوطن»، سواء كانت بالاسم أو برقم الجلوس، وذلك بطريقة سهلة وسريعة.

نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس

ويمكن لطلاب الثانوية العامة الحصول علي نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس، من خلال الدخول علي موقع «الوطن»، وبعدها يفتح الرابط natega.elwatannews.com- ويكتبها بعدها الطالب الاسم أو رقم الجلوس على الموقع فيفتح فورا له نتيجة الثانوية العامة 2022 .

ويستطيع الطالب أو أولياء الأمور الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة الدقهلية بالاسم ورقم الجلوس، حيث يتم كتابة البيانات التالية في الخانات المخصصة لذلك، وهي‎:‎ الاسم رباعي، رقم الجلوس والبريد الإلكتروني، رقم الهاتف المحمول، اختيار الشعبة والمحافظة التي ينتمي لها الطالب‎.‎

50 ألف طالب أدوا امتحانات الثانوية العامة 2022 في الدقهلية

وأدى طلاب الثانوية العامة في محافظة الدقهلية الامتحانات في 149 لجنة امتحانية، وعددهم 49 ألفا و682 طالبا وطالبة، أدوا امتحانات العام الدراسي 2022/2023، بواقع 27252 طالبة وطالب علمي علوم، و7630 طالبا وطالبة علمي رياضة، و14381 طالبا وطالبة في القسم الأدبي.

يذكر أن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، يعلن اليوم أسماء أوائل الثانوية العام 2022 من الشعبتين العلمية بقسميها علمي علوم أو علوم رياضة، والأدبية والمكفوفين ‏ومتحدي الإعاقة، وسيقدم عرضا يوضح خلاله نسبة نجاح في الثانوية العامة 2022، ومقارنتها الثانوية العامة فى السنوات الماضية.