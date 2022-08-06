ترقب وقلق قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة بني سويف بالاسم ورقم الجلوس، وفق ما أعلنته وزارة التربية والتعليم بعد اعتمادها من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حيث بلغ عدد طلاب الشهادة الثانوية العامة بمحافظة بني سويف 18 الف و 196 طالبا وطالبة.

رابط نتيجة الثانوية العامة محافظة بني سويف 2022

ويمكن للطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 في محافظة بني سويف بالاسم ورقم الجلوس من خلال رابط سريع خصصته الجريدة، وللحصول على النتيجة اضغط هنا

نتيجة الثانوية العامة محافظة بني سويف 2022

وأشارت المؤشرات الأولية لـ نتيجة الثانوية العامة 2022 أنها ستكون متاحة لجميع الطلاب على مستوى محافظات الجمهورية بعد إعلان الأوائل والاتصال بهم، حيث أن جميع أعمال نتيجة الثانوية العامة 2022، تمت بشكل إلكتروني دون أي تدخلات، وذلك لتجنب حدوث أي أخطاء وعدم تعرض الطلاب لأي ظلم.

إعلان أوائل الثانوية العامة محافظة بني سويف 2022

وانتهت وزارة التعليم من تجهيز قوائم الأوائل على مستوى الجمهورية في الشعبتين الأدبي والعلمي والمتفوقين والمكفوفين ومتحديين الإعاقة، بعد مراجعة النتيجة وتحديد الأوائل وفق المجموع الأعلى، ثم الأحرف الأبجدية في كل اسم، كما تتضمن نتيجة الثانوية العامة 2022 عدد الناجحين من الدور الأول ومن لهم دور ثاني، أو الباقون للإعادة السنة الدراسية المقبلة.