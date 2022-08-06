أوائل الثانوية العامة 2022 للشعبتين العلمية والأدبية (أسماء وصور)

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أوائل الثانوية العامة 2022 للشعبتين العلمية والأدبية، بعد اعتماد نتيجة الثانوية العامة بنسبة نجاح 75,04%، مشيرا إلى أنّ عدد الحاضرين 609,09 طالب وطالبة، نجح منهم 457,062 طالب وطالبة.

أوائل الثانوية العامة 2022 الشعبة الأدبية

وترصد السطور التالية، أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2022 الشعبة الأدبية، بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كما يلي:

- زينب أكرم حسن حميدة من محافظة الفيوم، المجموع 387 درجة.

- ساندي معاذ مقبول محمدن من محافظة القاهرة، المجموع 384 درجة.

- أمنية إبراهيم السيد، من محافظة الدقهلية، المجموع 383 درجة.

- عائشة حسن طه حسن عبدالصادق، من محافظة الإسكندرية، المجموع 383 درجة.

- سوسن راني سراج الدين، من محافظة الدقهلية، المجموع 382 درجة.

- مهند محمد شعبان محمود، من محافظة الجيزة، المجموع 382 درجة.

- بسمة محروس رشاد أحمد، من محافظة سوهاج، المجموع 381 درجة.

- أحمد سمير عبدالعزيز، من محافظة القاهرة، المجموع 380 درجة.

- أروى عبدالمحسن محمد عبدالسلام، من محافظة الإسكندرية، المجموع 380 درجة.

- لينا أحمد فؤاد محمد محسن، من محافظة الجيزة، المجموع 380 درجة.

- مريم محمد أحمد إسماعيل، من محافظة القليوبية، المجموع 380 درجة.

أوائل الثانوية العامة 2022 شعبة علمي علوم

وترصد السطور التالية، أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2022 شعبة علمي علومـ،بعد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كما يلي:

- ملك عبدالفتاح محمود، من محافظة المنوفية المجموع 402 درجة.

- إسلام فتحي إبراهيم، من محافظة دمياط، المجموع 401 درجة.

- عمرو السيد محمود عبدالقادر، من محافظة الغربية، المجموع 401 درجة.

- محمد أشرف كمال خليل، من محافظة الشرقية، المجموع 401 درجة.

- إسلام إبراهيم عبدالروؤف، من محافظة الإسماعيلية، المجموع 399 درجة.

- خالد محمد عوض، من محافظة البحيرة، المجموع 399 درجة.

- شهد مجدي فهمي، من محافظة الشرقية، المجموع 399 درجة.

- كيرلس خالد شنودة، من محافظة سوهاج، المجموع 399 درجة.

أوائل الثانوية العامة 2022 علمي رياضة

- عمر شريف عبدالمنعم، من محافظة الشرقية المجموع 407 درجات.

- مريم حسن عبدالمنعم عويس، من محافظة الجيزة، المجموع 406 درجات.

- أحمد سامي محمود السيد، من محافظة الغربية، المجموع 405 درجات.

- محمد عاطف عبدالموجود الشيمي، من محافظة الغربية، المجموع 405 درجات.

- مارك ناجح ملاك، من محافظة المنيا، المجموع 404 درجات.

- محمود مجدي السيد جعفر، من محافظة المنوفية، المجموع 404 درجات.

- محمود نعمان عبدالمجيد الفيل، من محافظة البحيرة، المجموع 404 درجات.

- مروان أحمد سمير، من محافظة القاهرة، المجموع 404 درجات.

- ندى محمود عبدالمولى عبدالحميد، من محافظة الجيزة، المجموع 404 درجات.