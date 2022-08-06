وزير التعليم يعلن أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022 بعد قليل

يعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد قليل، أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث تم اختيار الأوائل من الثلاث شعب علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، بالإضافة إلى المتفوقين والمكفوفين وذوي الهمم، من خلال الحصول على أعلى الدرجات.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، اليوم السبت الموافق 6 أغسطس الجاري، وذلك بعد اعتمادها أمس، من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، حيث سيقوم بإعلان أسماء الأوائل، وتهنئتهم تليفونيا، مشيرة إلى أن أعمال تجهيز وإعداد النتائج تم بصورة منضبطة دون حدوث أى مشكلات أو معوقات تذكر، موضحة أن جميع أعمال التصحيح تمت بصورة إلكترونية، كما أن أعمال رصد وتقدير الدرجات تمت أيضا بصورة إلكترونية، دون تدخل العنصر البشري.

نتيجة الثانوية العامة 2022 مبشرة

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قبل ساعات قليلة من إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، إن النتائج مبشرة، وأن كل طالب في الشعب الثلاث علمي علوم وعلمي رياضة وأدبي، حصل على درجاته المستحقة، ولم يظلم أي طالب خلال أعمال التصحيح ورصد وتقدير وتجميع الدرجات، وأن نظام التقييم الجديد، والذى تنفذه الوزارة سيبين مستويات الطلاب الحقيقية، لافتا إلى أنه لا يوجد أي تلاعب في نتيجة الثانوية العامة كما يدعي البعض، وأن كل ما يتردد أكاذيب ليس لها أساس من الصحة.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 الساعة العاشرة صباح اليوم

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، سيكون في العاشرة صباح اليوم، عقب إعلان الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء أوائل الثانوية العامة، مؤكدا أن جائحة فيروس كورونا، لم يكن لها أى تأثير على إعداد وتجهيز نتيجة الثانوية العامة، وأن العمل داخل الكنترولات تم بشكل متميز، دون حدوث أي معوقات أو مشكلات.

وحدد موقع «الوطن»، رابطا سهلا لحصول الطلاب على نتيجة الثانوية العامة 2022 في أسرع وقت، حيث سيتم إتاحة النتيجة عقب إعلان أسماء أوائل الثانوية العامة 2022، وللدخول على الموقع اضغط هـنـا.