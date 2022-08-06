التعليم تحجب نتيجة الثانوية العامة بعدد من المدارس بسبب الغش الجماعي

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إنَّه تمّ حجب نتيجة الثانوية العامة 2022 لعدد من المدارس بالكامل، بسبب شبهة الغش الجماعي الذي حدث بها، موضحًا أنَّ ذلك تمّ اكتشافه من خلال غرف المراقبة المسؤولة عن متابعة سير العملية الامتحانية.

ننتظر نتيجة التحقيقات في الغش الجماعي

وأضاف شوقي، خلال حديثه عن إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، إنَّ المدارس التي تمّ حجب نتيجتها، في انتظار نتيجة التحقيقات التي تم إجرائها من قبل وزارة التربية والتعليم والنيابة العامة، لضمان حقوق الآخرين.

من لا يثبت عليه الغش ستظهر نتيجته

وأكد وزير التعليم أنَّ من لا يثبت عليه الغش، ستظهر نتيجة الثانوية العامة ولكن ستعطل حين الانتهاء من التحقيق.