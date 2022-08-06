التعليم: 7% من طلاب «علمي علوم» حصلوا على نسبة بين الـ90% والـ95%
كتب:
نرمين عفيفي
10:30 ص | السبت 06 أغسطس 2022
أوائل الثانوية العامة
نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم فيديو الإعلان عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة المصرية والأوائل للعام الدراسي 2021/2022.
وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن عدد المقاعد المتاحة في التعليم العالي زاد بنسبة كبيرة لوجود الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية والخاصة والدولية، والمجاميع تشبه العام الماضي، بالإضافة لزيادة عدد المقاعد بالجامعات مما يعطي إتاحة أوسع بالجامعات لدخول الكليات التي يرغبون بها بمجاميع أقل من العام الماضي.
وشرح «شوقي» أن عدد الطلاب ممن حققو نسبة مئوية بين الـ90% والـ95% بشعبة علمي علوم حوالي 7%، وفي الشعبة العلمي رياضيات حوالي 6%، وفي شعبة الأدبي نسبة صغيرة.