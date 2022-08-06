التعليم: 7% من طلاب «علمي علوم» حصلوا على نسبة بين الـ90% والـ95%

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة التربية والتعليم فيديو الإعلان عن تفاصيل وإحصائيات نتيجة الثانوية العامة المصرية والأوائل للعام الدراسي 2021/2022.

وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم إن عدد المقاعد المتاحة في التعليم العالي زاد بنسبة كبيرة لوجود الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية والخاصة والدولية، والمجاميع تشبه العام الماضي، بالإضافة لزيادة عدد المقاعد بالجامعات مما يعطي إتاحة أوسع بالجامعات لدخول الكليات التي يرغبون بها بمجاميع أقل من العام الماضي.

وشرح «شوقي» أن عدد الطلاب ممن حققو نسبة مئوية بين الـ90% والـ95% بشعبة علمي علوم حوالي 7%، وفي الشعبة العلمي رياضيات حوالي 6%، وفي شعبة الأدبي نسبة صغيرة.