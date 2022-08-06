وزير التعليم: 75.04% نسبة النجاح بنتيجة الثانوية العامة 2022

أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن نسبة النجاح العامة في نتيجة الثانوية العامة 2022، وهي 74.05%.

موقع الوطن يعلن نتيجة الثانوية العامة 2022 برقم الجلوس

كما يتيح موقع الوطن، للطلاب التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2022 بدرجات المواد والمجموع الكلي، من خلال الدخول على الرابط https://natega.elwatannews.com/

نتيجة الثانوية العامة 2022 بينت مستوى الطلاب

وأوضح وزير التربية والتعليم، أن نتيجة الثانوية العامة 2022، بينت مستويات الطلاب، مؤكدًا أن أسئلة امتحانات الثانوية العامة هذا العام، اعتمدت على الفهم ونتاج التعلم ومخرجاته، وليس الحفظ والتلقين، منوهًا إلى أن التقييم الجديد يبين مستويات الطلاب الحقيقية، وسوف يعرف الطالب مستواه فى المادة الدراسية مقارنة بزملائه على مستوى الجمهورية، ويعرف الطالب نقاط ضعفه وقوته فى كل مادة.

نتيجة الثانوية العامة 2022 أعدت بشكل متميز

وأشار «شوقي» إلى أن نتيجة الثانوية العامة 2022 أعدت بشكل متميز، وكل طالب حصل على درجاته المستحقة، وأن جميع أعمال التصحيح تمت بشكل إلكتروني، علاوة على رصد وتقدير وتجميع الدرجات، تم بشكل إلكتروني، دون تدخل العنصر البشري، لتجنب حدوث أي أخطاء، مؤكدا أن امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي سارت بصورة منتظمة دون حدوث أي معوقات أو مشكلات، وأن جميع محاضر الغش التي تم ضبطها تم اتخاذ كافة الإجراءات القانوينة ضد الطلاب الغشاشين.