برقم الجلوس.. رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 الدور الأول

يستعلم الآن الآلاف من الأشخاص ويترقبون نتيجة الثانوية العامة والتي يمكن الحصول برقم الجلوس فقط من خلال بوابة «الوطن»، وذلك عن طريق الدخول إلى رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 الدور الأول الذي خصصته بوابة «الوطن» لتمكين الطلاب من معرفة مجموعهم.

ويمكن برقم الجلوس فقط الحصول على النتيجة عن طريق الدخول على رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 الدور الأول.

رابط الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 الدور الأول

واعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 الدور الأول، كما كشف تفاصيل نسبة النجاح وإحصائيات النتيجة.

يمكن من الرابط التالي الحصول على نتيجة الثانوية العامة http://natega.elwatannews.com/

ويمكن اتباع الخطوات التالية للحصول على نتيجة الصف الثالث الثانوي.

بعد الدخول على الرابط أعلاه عليك كتابة البيانات التالية.

رقم الجلوس الخاص بالطالب

البريد الإلكتروني

رقم الهاتف المحمول بدقة

وكتابة الاسم رباعيا

اختيار الشعبة سواء العلمية أو الادبية

كتابة اسم المحافظة.

يذكر أن طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أعلن نسبة النجاح العامة في نتيجة الثانوية العامة 2022، وهي 74.05%.

وقال طارق شوقي، إن نتيجة الثانوية العامة 2022، بينت مستويات الطلاب، التي تشير إلى مستوى الفهم ونتاج التعلم ومخرجاته، وليس الحفظ والتلقين، وفق قوله.