أوائل الشعبة الأدبية في نتيجة الثانوية العامة 2022.. «البنات تتفوق»

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم منذ قليل أسماء أوائل الناجحين بنتيجة الثانوية العامة 2022، عبر فيديو مسجل تم بثه منذ عبر صفحة الوزارة بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» حيث سيطرت الفتيات على المراكز الأولى لنتيجة الصف الثالث الثانوي الشعبة الأدبية، ومن بين الأوائل العشرة الناجحين أظهرت نتائج الثانوية العامة تفوق 9 من الفتيات واثنين من الشباب في الشعبة الأدبية.

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم في بث مباشر لها على صفحتها، سيطر طلاب الوجه البحري على المراكز الأولى في نتيجة الثانوية العامة للشعبة الأدبية 2022، منهم طالبيتن من محافظة الدقهلية، وطالب وطالبة من محافظة القاهرة، وطالبتين من محافظة الإسكندرية، وطالبة وطالب من محافظة الجيزة، أما في محافظات الصعيد فجاءت محافظة سوهاج بها طالبة حاصلة على المركز الخامس.

أوائل الثانوية العامة 2022 بنات شعبة أدبي

-المركز الأول من نصيب زينب أكرم حسن حميدة، من محافظة الفيوم.

-المركز الثاني من نصيب ساندي معاذ مقبول، من محافظة القاهرة.

-المركز الثالث الطالبة أمنية إبراهيم السيد محمد عيد، من محافظة الدقهلية.

-المركز الثالث مكرر الطالبة عائشة حسن عبدالصادق، من محافظة الإسكندرية.

-المركز الرابع الطالبة سوسن راني سراج الدين، من محافظة الدقهلية.

-المركز الخامس الطالبة بسملة محروس رشاد من محافظة سوهاج.

- المركز السادس مكرر الطالبة أروى محمد عبدالسلام، من محافظة الإسكندرية.

-المركز السادس مكرر الطالبة لينا أحمد فؤاد من محافظة الجيزة.

-المركز السادس مكرر الطالبة مريم محمد أحمد إسماعيل، من محافظة القليوبية.

أوائل الثانوية العامة 2022 ذكور شعبة أدبي

- المركز الرابع مكرر الطالب مهند شعبان، من محافظة الجيزة.

- المركز الثاني الطالب أحمد سمير عبدالعزيز، من محافظة القاهرة.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نسبة نجاح الطلاب في نتيجة الثانوية العامة 2022 هي 75.04%، مؤكدًا أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة.