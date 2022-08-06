أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أسماء أوائل نتيجة الثانوية العامة 2022، وذلك من خلال مقطع فيديو عبر الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»، وسط حالة ترقب من الطلبة والأهالي لمعرفة النتيجة، حيث زادت عمليات البحث عنها عبر «جوجل» بعبارات مختلفة، من بينها نتيجة الثانوية العامة 2022 في محافظة البحيرة.

ويستطيع الطلاب الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 في محافظة البحيرة بالاسم ورقم الجلوس من خلال رابط سريع خصصته جريدة «الوطن»، اضغط هـنـا، وذلك في إطار الخدمات التي تقدمها لطلاب الثانوية العامة بمختلف المحافظات.

نتيجة الثانوية العامة 2022 في محافظة البحيرة

وخصصت «الوطن» رابطا للطلاب لمساعدتهم في معرفة نتيجة الثانوية العامة 2022 في محافظة البحيرة بالاسم ورقم الجلوس، من خلال الضغط على كلمة نتيجـــــــــة.

نتيجة الثانوية العامة 2022 بالاسم ورقم الجلوس

ويستطع الطلاب وأولياء أمورهم، الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2022 في محافظة البحيرة، من خلال الرابط التالي اضغط هــنـا، ويعد رابط سريع يمكن الطلاب من الحصول على نتيجة الثانوية العامة بسهولة.

عدد طلاب الثانوية العامة 2022 بالبحيرة

وكان يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، كشف أن إجمالي عدد طلاب الثانوية بنطاق المحافظة هذا العام بلغ 33408 طلاب وطالبات، وجرى توزيعهم على 109 لجان بنطاق 18 إدارة تعليمية بنطاق مدن ومراكز محافظة البحيرة.