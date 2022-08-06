رابط تظلمات الثانوية العامة 2022.. متاح بعد 48 ساعة ولمدة 10 أيام

رابط تظلمات الثانوية العامة 2022، من أكثر الروابط التي يبحث عنها طلاب الثانوية العامة، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خاصة طلاب الصف الثالث الثانوي 2022، من الحاصلين على درجات ضعيفة في مادة أو أكثر من مادة، إذ تتيح وزارة التربية والتعليم للطلاب التقدم بتظلمات الثانوية العامة بعد 48 ساعة وتحديدا يوم الاثنين المقبل وذلك على موقع وزارة التربية والتعليم والتلعيم الفني ولمدة 10 أيام.

رابط تظلمات الثانوية العامة 2022.. خطوات التقدم بتظلم

وبعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022، أعلن الدكتور طارق شوق وزير التربية والتعليم عن فتح رابط تظلمات الثانوية العامة 2022 عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والذي توفره وزارة التربية والتعليم بعد الإعلان عن موعد التقدم بالتظلمات والمقرر له بعد 48 ساعة من الآن ولمدة 10 أيام للطلاب الراغبين بالتقدم بالتظلم.

كيفية التقدم بتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن كيفية التقدم بتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022 بعد إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي، حيث سيتم إتاحة رابط تظلمات الثانوية العامة 2022 بعد 48 ساعة من اليوم السبت 6 أغسطس المتزامن مع إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 ولمدة 10 أيام كاملة أمام الطلاب للتقدم بالتظلم، من خلال الخطوات التالية:

1- التقدم بطلب التظلم بعد 48 ساعة من اليوم 6 أغسطس ولمدة 10 أيام.

2- تتم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيا.

3- تحصيل رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم 300 جنيه لكل مادة.

4- تودع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم.

ويقدم موقع «الوطن» من خلال رابط natega.elwatannews.com نتيجة الثانوية العامة لجميع طلاب الصف الثالث الثانوي الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة 2022 من خلال تدوين رقم الجلوس والشعبة عبر رابط نتيجة الثانوية العامة على موقع «الوطن».