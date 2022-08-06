بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. تعرف على نسب النجاح في السنوات السابقة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إن نسبة نجاح طلاب الثانوية العامة 2022 هي 75.04%، مؤكدًا أن الامتحانات سارت بصورة منتظمة دون أي معوقات بالتنسيق مع العديد من الجهات المعنية.

وتقدم «الوطن» مقارنة تفصيلية في نسبة نجاح نتيجة الثانوية العامة في السنوات الدراسية.

السنة الدراسية 2021-2022 نسبة النجاح 75.04%

- عدد الطلاب الناجحين 413.079 طالب.

- عدد الطلاب الحاضرين 556.284 طالب.

السنة الدراسية 2020-2021 نسبة 74%.

- عدد الطلاب الناجحين 428.700 طالب.

- عدد الطلاب الحاضرين 582.096 طالب.

السنة الدراسية 2019-2020 نسبة 81%

- عدد الطلاب الناجحين 490.322 طالب.

-عدد الحاضرين 601.280 طالب.

السنة الدراسية 2018-2019 نسبة 78%

-عدد الطلاب الناجحين 453.829 طالب.

-عدد الطلاب الحاضرين 577.671 طالب.

السنة الدراسية 2017-2018 نسبة النجاح 74%

-عدد الناجحين 413.079 طالب.

-عدد الحاضرين 556.284 طالب.

وفي سياق متصل، قال الدكتور بهاء الدين، أستاذ الفلسفة بجامعة المنيا، إن نتيجة الثانوية العامة 2022 ليست نهاية المطاف، فإذا حالف التوفيق الطالب في مجموع درجاته، يجب عليه الاستمرار في المرحلة الجامعية والسعي خلالها، وإذا لم يحالفه التوفيق فينبغي أن يعلم أنها ليست نهاية المطاف وكل إنسان معرض للفشل في إحدي تجاربه ثم يبدأ في دراسة أخطائه بهدوء، ويقرر تغييرها ويحاول التعلم ممن حالفهم التوفيق المنهج الذي اتبعوه وأدى إلى النجاح.

وشدد أنه لا يوجد ما يسمى بكليات القمة وكليات القاعة، موضحًا أن كلية القمة هي التي يتمنى الطالب الالتحاق بها لأنها تناسب قدراته وإمكانياته وتتفق مع طموحاته بحيث يستطيع التفوق فيها ومواكبة سوق العمل وليست كلية القمة هي التي يراها الأخرون كلية قمة.