أوائل الثانوية العامة 2022 في محافظة الإسماعيلية.. «إسلام» الرابع على الجمهورية

نجح طالب في محافظة الإسماعيلية في تصدر قائمة أوائل الجمهورية، بعد إعلان نتيجة أوائل الثانوية العامة 2022 صباح اليوم السبت، حيث حصل إسلام إبراهيم عبد الرؤوف محمد الهادي، ابن مدينة الإسماعيلية، على المركز الرابع في نتيجة الثانوية العامة على مستوى الجمهورية.

«إسلام» الأول على الإسماعيلية في نتيجة الثانوية العامة

وحصل إسلام إبراهيم، الطالب في مدرسة الشهيد أحمد فوزي عمارة، على المركز الأول على محافظة الإسماعيلية في شعبة علمي علوم، والمركز الرابع على مستوى الجمهورية بمجموع 399 درجة.

وكان قد أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، صباح اليوم، أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة 2022 بلغت 74.05%.

وزير التعليم: التصحيح والرصد إلكتروني

وقال وزير التربية والتعليم، إن نتيجة الثانوية العامة 2022 تم إعدادها بشكل متميز، وحصل كل طالب على درجاته المستحقة، مضيفا أن أعمال التصحيح تمت بشكل إلكتروني، إلى جانب أعمال الرصد والتجميع، تأكيدا على عدم تدخل أي عنصر بشري.

وأضاف وزير التربية والتعليم أن نتيجة الثانوية العامة 2022، كانت فارقا بين مستويات الطلاب لاعتماد الأسئلة بشكل كبير على الفهم دون الحفظ أو التلقين.

9 آلاف طالب أدوا الامتحانات في الإسماعيلية

وكان قد أدى 9 آلاف و267 طالبا وطالبة امتحانات الثانوية العامة في الإسماعيلية داخل اللجان الموزعة على مدينة الإسماعيلية والمراكز السبعة وسط تشديدات أمنية.

وأكد الدكتور طه عجلان، وكيل وزراة التعليم بالإسماعيلية، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه لم يتم رصد أي حالات اختراق خلال أداء الامتحانات أو محاولات للغش خارج اللجان، مشيرا إلى أن الامتحانات تمت تحت إشراف ومتابعة دقيقة لكافة اللجان، مع انعقاد غرفة العمليات قبل الامتحانات وحتى انتهائها، وتسليم كافة الأوراق إلى الكنترول الرئيسي تحت حراسة مشددة.