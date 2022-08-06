إصابة إسرائيليين إثر سقوط صاروخ داخل مستوطنة على حدود قطاع غزة

أفادت قناة «العربية»، في نبأ عاجل بإصابة إسرائيليين اثنين إثر سقوط صاروخ داخل مستوطنة على حدود قطاع غزة.

وبدأت قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى إطلاق غارات على قطاع غزة أمس الجمعة استهدفت مواقع لحركة الجهاد.

وارتفع عدد شهداء عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أمس الجمعة إلى 11 شهيدا بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام وسيدة تبلغ من العمر 23 عاما، فيما ارتفع عدد الإصابات لـ80 حالة.