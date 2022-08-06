ارتفاع حصيلة شهداء قصف الاحتلال الإسرائيلي على غزة لـ11 شهيدا و80 مصابا

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، منذ قليل، استشهاد مواطنا، وإصابة آخرين، في استهداف لطائرات الاحتلال الإسرائيلي على أرض زراعية شرق محافظة خان يونس الواقعة في جنوب قطاع غزة، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» في نبأ عاجل.

طائرة دون طيار

ونقلت الوكالة عن مراسلها، أنَّ طائرة حربية دون طيار، أطلقت صاروخًا واحدًا تجاه أرض زراعية في منطقة الزنة شرق بلدة بني سهيلا شرق مدينة خان يونس، ما أدى الى استشهاد مواطن يدعى تميم غسان حجازي، إلى جانب إصابة عدد من المواطنين بجروح مختلفة.

11 شهيدًا و80 مصابًا

وأوضحت الوكالة أنَّ حصيلة عدد شهداء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي بدأ أمس، وصل إلى 11 شهيدًا، بينهم طفلة تبلغ من العمر 5 أعوام وسيدة، فيما أصيب 80 آخرون.