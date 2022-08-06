لينك تظلمات الثانوية العامة 2022.. «اعرف هتعمل إيه خطوة بخطوة»

لينك تظلمات الثانوية العامة 2022، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن فتحه بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022 اليوم، من قبل الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والذي أعلن عن نسبة نجاح الثانوية العامة بنسبة 75% للعام 2022، مشيرًا إلى أن موعد تقديم تظلمات الثانوية العامة سيتم بعد 48 ساعة.

لينك تظلمات الثانوية العامة 2022

وبعد الإعلان الرسمي عن نتيجة الثانوية العامة 2022، والذي تم صباح اليوم من خلال فيديو بثته صفحة وزارة التربية والتعليم على موقع «فيسبوك»، والذي أعلن فيه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن إحصائيات نتيجة الصف الثالث الثانوي 2022 وعن أسماء أوائل الثانوية العامة 2022، أعلن وزير التعليم خلال الفيديو عن فتح لينك تظلمات الثانوية العامة 2022 وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم من خلال الرابط من هنــا.

بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة.. اعرف خطوات تظلمات الثانوية العامة 2022

وبعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، تعتبر خطوات تظلمات الثانوية العامة 2022 كالتالي:

1- التقدم بطلب التظلم بعد 48 ساعة من اليوم 6 أغسطس ولمدة 10 أيام.

2- تتم أعمال التقدم بالطلبات وتحديد المواد ومواعيد الاطلاع إلكترونيا.

3- تحصيل رسوم اطلاع الطلاب المتضررين من نتائجهم 300 جنيه لكل مادة.

4- تودع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيا من خلال منافذ التحصيل المعتمدة لدى وزارة التربية والتعليم.

إجرءات التقدم بتظلمات الثانوية العامة 2022

وأعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني عن إجرءات التقدم بتظلمات نتيجة الثانوية العامة كالتالي:

1- في حالة تعديل درجات الطالب يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم واسترداد الرسوم الكترونيا.

2- يتم تجميع الدرجات طبقا لتوزيع الدرجات على نموذج الإجابة ويدون الطالب ملاحظاته بالمكان المخصص لذلك بنموذج الملاحظات.

3- تعتمد مذكرات الزيادة من خلال وزير التربية والتعليم أو نائب رئيس عام الامتحان لتنظيم أعمال لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة.