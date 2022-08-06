يترقب أولياء الأمور وطلاب نتيجة الشهادة الثانوية العامة 2022 محافظة الغربية بالاسم ورقم الجلوس، إعلان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، نتيجة الشهادة الثانوية، وتفاصيل نسب النجاح وأوائل الثانوية العامة.

رابط نتيجة الشهادة الثانوية العامة محافظة الغربية

ويقدم «الوطن» عبر منصاته المختلفة نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة الغربية بالاسم ورقم الجلوس للطلاب والطالبات وأولياء الأمور، وسط حالة من الترقب والقلق.

الدخول إلى الرابط natega.elwatannews.com، الذي أتاحته «الوطن» لطلاب الثانوي العامة، وذلك للتعرف علي نتيجة الثانوية العامة.

36 ألف ينتظرون نتيجة الثانوية العامة 2022 محافظة الغربية

يذكر أن عدد الطلاب والطالبات الذين أدوا امتحانات الثانوية العامة 2022 محافظة الغربية، بلغ 36 ألفا و699 طالبا وطالبة، منهم 18941 بالقسم العلمي شعبة العلوم، و5393 بالقسم العلمي شعبة الرياضيات، و12365 بالشعبة الأدبية، في 115 لجنة على مستوى الإدارات التعليمية العشر، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة من قبل الأجهزة الأمنية والجهات المعنية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في الغربية، ان الاستعدادات بدأت مبكراً لاستقبال ماراثون الثانوية العامة محافظة الغربية، حيث تم تجهيز جميع اللجان الامتحانية وفرشها بالأثاث المناسب للمرحلة الثانوية، كما تم تجهيز وفرش جميع استراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والمعاونين المنتدبين للعمل بلجان الامتحانات بالمحافظة، والبالغ عددها 26 استراحة على مستوى الغربية.