عاجل .. «الداخلية» تكشف لغز جثتي «الملاية» على طريق الزعفرانة: سيدة وابنتها

كشفت أجهزة الأمن تفاصيل العثور على جثتين ملفوفتين بملاءتين في منطقة جبلية بمنطقة رأس غارب في البحر الأحمر، بعد بلاغ قسم شرطة رأس غارب بإحدى المناطق الجبلية بطريق «الزعفرانة - رأس غارب» إحداهما بها آثار إصابات طعنية بالصدر.

تحديد هوية المجني عليهما

وتوصلت التحريات إلي تحديد هوية المجني عليهما وتبين أنَّهما (ربة منزل وكريمتها- مقيمتان بدائرة القسم)، وتمّ تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحر الأحمر توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (زوج الأولى وشقيقه - مقيمان بذات العنوان).

الزوج وشقيقه وراء الجريمة

وعقب تقنين الإجراءات، تمّ استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، إذ تعدى أحدهما على المجني عليها الثانية بـ سلاح أبيض وكتم الآخر أنفاس المجني عليها الأولى حتى فارقتا الحياة، وتخلصا من جثتيهما بمكان العثور.

وتبين وجود خلافات بين المجني عليهما ووالدة المتهمان، تمّ اتخاذ الإجراءات القانوني