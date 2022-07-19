تفاصيل مقتل سيدة على يد نجلها ببنها: الابن مريض نفسي والأب لاعب سابق بالزمالك

قال أهالي منطقة مستشفى الإيمان الخيري ببنها، والتي شهدت ضبط مريض نفسي متهم بقتل والدته والتعدي علي والده وجدته لأمه بآلة حادة وإصابتهما بإصابات بالغة في الرأس، إن الأب المصاب يدعى الكابتن «إبراهيم ا»، وكان لاعبا سابقا بفريق الكرة بنادي الزمالك في فترة السبعينيات من القرن الماضي، كما كان مرشحا سابقا بنادي بنها الرياضي، وعضو مجلس إدارة سابقا في فترة ماضية، وينتمي لإحدى العائلات المعروفة بالمدينة.

وذكر الأهالي أن المتهم سبق له العلاج النفسي، ودخل المصحة أكثر من مرة، وأنه تشاجر في وقت سابق مع الجيران وقام بتكسير سيارات في الشارع.

وبحسب روايات الأهالي لجهات التحقيق الأولية، فإنهم فوجئوا بالحادث صباح اليوم، حيث صدرت أصوات صراخ واستغاثة من شقة الأب المصاب، وتبين قيام نجله، 35 سنة، بقتل والدته ومهاجمة جدته ووالده وإصابتهما.

وذكر الأهالي لجهات التحقيق، أن المتهم قتل والدته خنقا حيث أنها طريحة الفراش، وعندما حاولت حفيدتها، 18 سنة، الاستغاثة، أصابها في يدها، ثم حاول والده السيطرة عليه فقام بضربه بـ«فازة»، ثم تعدى بها على جدته لأمه المتواجدة في الشقة، وتم نقلهما مصابين للعلاج في أحد المستشفيات الخاصة.

الجيران يكشفون تفاصيل قتل شاب لأمه

وأضاف الجيران، أن الأسرة في حالها ولايوجد اختلاط بين أفرادها وبين أحد في المنطقة، وأن المتهم معروف عنه أنه مريض نفسي ودائم الشجار والمشاكل مع الأسرة.

وأشاروا إلى أنه وقت اكتشاف الحادث وجدوه يجلس في الشقة، وطلب سجائر ومياه، حتى جاءت الشرطة وألقت القبض عليه، وعُرض على جهات التحقيق التي أمرت بالتحفظ عليه وبيان سلامة قواه العقلية.

الأب المصاب لاعب سابق بالزمالك

وكشفت التحقيقات في الواقعة، أن الأب المصاب يدعى «إبراهيم. ا»، وكان من جيل لاعبي الزمالك الكبار في السبعينيات من القرن الماضي، ويبلغ من العمر حاليا 65 سنة، وتم نقله لمستشفى خاص ببنها للعلاج، أما المصابة الثانية، وهي والدة القتيلة، وتدعى «تماضر . ا»، 70 سنة، فتتواجد بالعناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة ببنها، والأم القتيلة تدعى «نهاد. ا»، وتم التحفظ على جثتها في مستشفى بنها العام، وصرحت النيابة بالدفن عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.

وكشف أقارب المتوفاة والمصابين، أن المتهم خريج جامعي ويعاني من حالة نفسية ومرض عقلي منذ فترة طويلة، وسبق حجزه بمصحة نفسية، وكان يعيش في العمارة التي يمتلكها والده في مدينة بنها بمطنقة مستشفى الإيمان الخيري.

وكانت أجهزة الأمن بالقليوبية تلقت بلاغا من شرطة النجدة، يفيد قيام مختل عقليا ومريض نفسي بمهاجمة أسرته بمنطقة فريد ندا ببنها، ما أسفر عن مصرع والدته، وإصابة والده بجروح في فروة الرأس، وإصابة جدته بكسر في الفخذ وجرح بالرأس، وابنة شقيقته، 18 سنة، بجرح قطعي باليد، وجرى نقل المتوفاة والمصابين للمستشفي والسيطرة على الموقف وضبط المتهم.

وبعرض المتهم على النيابة أمرت بالتحفظ عليه والاستعلام عن الحالة العقلية والنفسية له، وكذلك الاستعلام عن حالة المصابين لسؤالهم وسؤال شهود العيان، وطلبت تحريات المباحث وعرض الجثة علي الطب الشرعي والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وبمناقشة المصابين تبين أنه المتهم مريض نفسي، وأن حالة من الهياج انتابته وارتكب على إثرها الجريمة.