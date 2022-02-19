إغلاق طريق رأس غارب- الزعفرانة بسبب سوء الأحوال الجوية

قررت الإدارة العامة للمرور غلق طريق رأس غارب- الزعفرانة في الاتجاهين، نظرا لسقوط الأمطار الغزيرة وسوء الأحوال الجوية، وحفاظا على حياة المواطنين.

كما تم غلق طريق رأس غارب- الشيخ فضل تبع محافظة المنيا، لوجود سيول وأمطار غزيرة بالتنسيق مع محافظتي البحر الأحمر والمنيا.

«المرور» تهيب بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور

وتم غلق طريق الصحراوي الشرقي القديم من الشيخ فضل حتى بني سويف بالتنسيق مع محافظة المنيا ومحافظة بني سويف.

كما أهابت الإدارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم بسبب السيول.