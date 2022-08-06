التنمية المحلية: 60% من مكونات الأتوبيسات الكهربائية في مصر محلية الصنع

قال الدكتور خالد قاسم مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة، إن تصميمات الأتوبيسات الكهربائية في مصر عصرية، ونسبة المكون المحلي فيها نحو 60%، ما يؤكد أن الدولة المصرية تستهدف نقل وتوطين التكنولوجيا، كما أنها لا تسبب أي ضرر للبيئة، بسبب خلوها من الانبعاثات الحرارية.

10 أتوبيسات كهربائية في الإسكندرية

أوضح قاسم، في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم أحمد عبد الصمد: «هناك 10 أتوبيسات كهربائية في الإسكندرية، حققت جدوى عالية، ويعمل في القاهرة أتوبيس واحد، لكن جرى التعاقد على 70 في القاهرة و40 في الإسكندرية».

سرعة الأتوبيس 70 كم في الساعة

تابع المتحدث باسم التنمية المحلية: «تبلغ سرعة الأتوبيس 70 كم في الساعة، والشحنة الواحدة للتشغيل تبلغ 350 كم، ويتضمن واي فاي، كما أن هيكله عصري، وبالتالي فإن المواطن المصري يتعامل مع تكنولوجيا جديدة، وفي نفس الوقت يجب أن تكون هناك شراكة مع القطاع الخاص».

المحافظات المصرية المستدامة

وأضاف مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث باسم الوزارة: «من المنتظر أن يتم الإعلان عن أن المحافظات المصرية مستدامة، وبالتالي يتم تحويل كل الممارسات التي من شأنها تقليل الانبعاثات الحرارية، إلى أن تكون مدن خضراء، وبدأ ذلك من الإعلان عن مدينة شرم شيخ».