ثاني الجمهورية علمي علوم: «كنت بذاكر 15 ساعة يوميا.. وهدخل طب»

عبرت أسرة الطالب عمر السيد داود، ابن مركز قطور بمحافظة الغربية، والحاصل على 401 درجة في نتيجة الشهادة الثانوية العامة، الثاني مكرر علمي علوم على مستوى الجمهورية، عن فرحتهم بنجاح ابنهم في شهادة الثانوية العامة.

ثاني الجمهورية: عرفت بالنتيجة من صاحبي

وقال الطالب عمر، إنه علم نتيجة الثانوية العامة من أحد الأصدقاء، فور علمه بالنتيجة من المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، «زميلي لما كلمني كنت متوقع أنه بيهرز معايا».

وأوضح صاحب المركز الثاني مكرر علمي علوم في نتيجة الثانوية العامة 2022، أنه كان يذاكر 8 ساعات في اليوم، وزادت عدد الساعات إلى 15 ساعة مع أيام الامتحانات، وإن كان مثله الأعلى في حصوله على النتائج النهاية في الشهادات التعليمية أشقائه «محمد» في الفرقة السادسة كلية جامعة طنطا، و«أحمد» في الفرقة الرابعة كلية الصيدلة بجامعة طنطا.

كرة القدم ومشاهدة المسلسلات

وقال «عمر» إن جميع المواد الدراسية كان يحصل فيها على الدروس الخصوصية، وكانت هوايته ممارسة كرة القدم ومشاهدة المسلسلات والأفلام، في وقت فراغه، موجها الشكر والتقدير إلى أسرته «والده دكتور بيطري» و«والدته مهندسة زراعية»، موضحا أنهما كانا داعمين له في مذاكرته، مؤكداً أنه يتمنى الالتحاق بكلية الطب، وتحقيق حلمه في أن يصبح طبيبا ناجحا يعمل على خدمة وعلاج المرضى.