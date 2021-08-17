اوائل الثانوية العامة 2021 علمي وادبي «القائمة كاملة»

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة لعام 2021، واستعرض الوزير خلال مؤتمر صحفي لإعلان النتيجة، أسماء أوائل طلاب الثانوية العامة في الشعب المختلفة، سواء العلمي بفرعيها «العلوم والرياضة» أو الأدبي، وتنشر «الوطن» القائمة الكاملة لأوائل طلاب الثانوية العامة في جميع الشعب بالصور والتفاصيل في السطور التالية.

اوائل الثانوية العامة علمي علوم

- فاطمة محمد عبداللطيف الطنطاوي أحمد، الأولى على مستوى الجمهورية شعبة علمي علوم بمجموع 404 درجات، بمدرسة بلقاس الثانوية بنات بمحافظة الدقهلية.

- إيمان سعيد يونس عبدالرحيم علي، الحاصلة على المركز الثاني على مستوى شعبة علمي علوم بمجموع 403 درجات، من مدرسة تقسيم الزهور الثانوية بنات بمحافظة الإسكندرية.

- ضحى رفاعي محمد علي، الحاصلة على المركز الثاني مكرر شعبة علمي علوم بمجموع 403 درجات، بمدرسة سوهاج الثانوية بنات بمحافظة سوهاج.

- عبدالرحمن خالد يوسف الزهري، الحاصل على المركز الثاني مكرر شعبة علمي علوم، بمجموع 403 درجات بمدرسة فصول الدعوة الإسلامية الثانوية بنين.

- مصطفى حسين محمد أحمد، الحاصل على المركز الثاني شعبة علمي علوم بمجموع 403 درجات، بمدرسة الشهيد عبدالمنعم رياض الثانوية العسكرية بنين.

- أحمد طارق عبدالظاهر قرقور محمود، الحاصل على المركز الثالث شعبة علمي علوم بمجموع 402 درجة، بمدرسة كلية سان مارك الثانوية بنين لغات فرنسي.

- آية محمود علي سليمان حمودة، الحاصلة على المركز الثالث شعبة علمي علوم بمجموع 402 درجة، بمدرسة الشهيد هشام بركات بمحافظة كفر الشيخ.

- خديجة حماد شعبان عبدالجواد علي، المركز الثالث شعبة علمي علوم بمجموع درجات 402 درجة، بمدرسة جردو الثانوية بنات بمحافظة الفيوم.

- رحمة عبدالوهاب صالح عبدالوهاب، الحاصلة على المركز الثالث شعبة علمي علوم، بمجموع 402 درجة، بمدرسة منيا القمح الثانوية بنات بمحافظة الشرقية.

- سحر عبداللطيف رضا عبدالبر، الحاصلة على المركز الثالث شعبة علمي علوم بمجموع 402 درجة، بمدرسة الشهيد محمد سيد أحمد شعبان البربري الثانوية بنات.

- مايكل سمير صبحي توفيق، الحاصل على المركز الثالث شعبة علمى علوم بمجموع 402 درجة، بمدرسة السلام الثانوية الخاصة للغات بمحافظة الغربية.

- محمد أمين فيصل اللقوه، الحاصل على المركز الثالث شعبة علمي علوم بمجموع 402 درجة، بمدرسة شبين الكوم الرسمية المتميزة والمتكاملة للغات بمحافظة المنوفية.

- محمد مصطفى فخر الدين أحمد علم الدين، الحاصل على المركز الثالث شعبة علمي علوم بمجموع 402 درجة، بمدرسة نرمين إسماعيل 3 بمحافظة القاهرة.

- ياسمين وليد محمد النجار، الحاصلة على المركز الثالث شعبة علمي علوم بمجموع 402 درجة، من مدرسة محمد ربيع فلاح الثانوية بمحافظة الشرقية.

اوائل الثانوية العامة علمي رياضة

- عهد مصطفى السيد محمد الشرقاوي، الأولى على مستوى الجمهورية شعبة علمي رياضة، بمجموع 404 درجات، بمدرسة الشهيد مختار كامل الثانوية بنات بمحافظة الغربية.

- أحمد أسامة علي محمد السيد، الحاصل على المركز الثاني على مستوى الجمهورية شعبة علمي رياضة، بمجموع 403 درجات، بمدرسة التوفيقية الثانوية بنين بمحافظة القاهرة.

- محمود أيمن محمد كمال السنطاوي، الحاصل على المركز الثاني مكرر على مستوى الجمهورية شعبة علمي رياضة، بمجموع 403 درجات، بمدرسة الشهيد الرائد محمد إبراهيم حسن الخولي بمحافظة الغربية.

- عبدالرحيم عبدالعظيم عبدالعزيز عبدالعال، الحاصل على المركز الثالث، بمجموع 401 درجة، مدرسة الصوفية الثانوية، محافظة الشرقية.

- عمر أحمد عبدالرازق التهامي أحمد، الحاصل على المركز الثالث مكرر، بمجموع 401 درجة، مدرسة عمار بن ياسر الثانوية بنين، محافظة القليوبية.

- محمد هاني أحمد محمد، الحاصل على المركز الثالث مكرر، بمجموع 401 درجة، مدرسة السلام أكاديمي الثانوية الخاصة اللغات، محافظة أسوان.

- أحمد حسام محمد عطية فرج، الحاصل على المركز الرابع، بمجموع 400 درجة، مدرسة فوة الثانوية للبنين، محافظة كفر الشيخ.

-أحمد حسين علي أحمد، الحاصل على المركز الرابع مكرر، بمجموع 400 درجة، مدرسة حلوان الثانوية بنين، محافظة القاهرة.

- أحمد كمال سيد أحمد محمد البقلي، الحاصل على المركز الرابع مكرر، بمجموع 400 درجة، مدرسة هيئة قناة السويس الثانوية المشتركة، محافظة السويس.

- أحمد محمد إبراهيم مصطفى حواتر، الحاصل على المركز الرابع مكرر، بمجموع 400 درجة، مدرسة الراعي الصالح الثانوية الخاصة، محافظة بورسعيد.

- بلال إبراهيم يونس إبراهيم أبو رية، الحاصل على المركز الرابع مكرر، بمجموع 400 درجة، مدرسة سعد زغلول الثانوية الرسمية المتميزة، محافظة القاهرة.

- روفائيل صموائيل فايز رزق، الحاصل على المركز الرابع مكرر، بمجموع 400 درجة، مدرسة العقول المستنيرة الثانوية للبنين، محافظة الإسكندرية.

- عبدالله أيمن محمد سمير رضوان، الحاصل على المركز الرابع مكرر، بمجموع 400 درجة، مدرسة أحمد طه حسين الثانوية، محافظة أسوان.

- عبدالله محمود محمد إسماعيل أحمد، الحاصل على المركز الرابع مكرر، بمجموع 400 درجة، مدرسة محمد زهران الثانوية الرسمية بنين لغات المميزة، محافظة الإسكندرية.

- عبدالرحمن محمد طلعت إبراهيم، الحاصل على المركز الرابع مكرر، بمجموع 400 درجة، مدرسة المدينة المنورة الثانوية الخاصة بنين.

- مريم جرجس مجيد مجدي، الحاصلة على المركز الرابع مكرر، بمجموع 400 درجة، المدرسة الرسمية للغات الثانوية المشتركة، محافظة المنيا.

اوائل الثانوية العامة أدبي

- فريدة مؤمن إبراهيم، الحاصلة على المركز الأول، بمجموع 388 درجة، مدرسة سان جان أنتيد لغات فرنسي من محافظة الإسكندرية.

- جنى وائل محمد العليمي، الحاصلة على المركز الثاني، بمجموع 387 درجة، مدرسة رويال هاوس الخاصة لغات بنات بمحافظة الجيزة.

- سارة علاء محمد عبدالحليم، الحاصلة على المركز الثالث، بمجموع 386 درجة، مدرسة الزهور الثانوية بنات من محافظة الإسماعيلية.

- آلاء علي علي محمود، الحاصلة على المركز الرابع، بمجموع 385 درجة، بمدرسة الحرية بنات ثانوي من محافظة القاهرة.

- ديليسيا أنيس رزق الله أنيس يوسف، الحاصلة على المركز الرابع مكرر، بمجموع 385 درجة، مدرسة القلب المقدس من محافظة القاهرة.

- ليديا أمير سليمان عطا الله سليمان، الحاصلة على المركز الرابع مكرر، بمجموع 385 درجة، مدرسة جيرار الثانوية بنات لغات من محافظة الإسكندرية.

- رنا حسين محمود حسين، الحاصلة على المركز الخامس، بمجموع 384 درجة، مدرسة مصر الخاصة لغات من محافظة الجيزة.

- شاول عيسى بسطا جبرائيل، الحاصل على المركز الخامس مكرر، بمجموع 384 درجة، مدرسة دي لاسال فرير من محافظة القاهرة.

- محمود محمد حسن حسن الطنملي، الحاصل على المركز الخامس مكرر، بمجموع 384 درجة، مدرسة المبتديان الثانوية الرسمية لغات من محافظة القاهرة.

- تسنيم محمد فتحي غريب شرف الدين، الحاصلة على المركز الخامس مكرر، بمجموع 383 درجة، مدرسة السيد محمد كريم القومية الثانوية بنات لغات من محافظة الإسكندرية.

- ريهام محمود مصطفى المتولي مصطفى، الحاصلة على المركز الخامس مكرر، بمجموع 383 درجة، مدرسة نور المعارف من محافظة دمياط.