بحضور وزير الاتصالات.. توقيع اتفاقية تعاون لإنتاج هواتف Nokia في مصر

وقَّعت شركة إتش إم دي العالمية المالكة للعلامة التجارية Nokia العالمية، وشركة اتصال للصناعات المتطورة EAI في مصر، اتفاقية تعاون بهدف تصنيع مليون جهاز محمول مختلفة الطراز ما بين هواتف تقليدية Feature Phone وهواتف ذكية Smart Phone، وذلك خلال العام الجاري مع تضاعف الإنتاج خلال الفترة المقبلة، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأكد الدكتور عمرو طلعت أن هذه الاتفاقية تأتي تكريساً لجهود الدولة في تهيئة المناخ الداعم لنمو استثمارات الشركات العالمية في مصر، كما أنها تأتي تأكيدًا لحرص الحكومة على تشجيع وتحفيز القطاع الخاص للتصنيع داخل مصانع مصرية لنقل المعرفة والخبرات وتوطين صناعة الإلكترونيات على النحو الذي يسهم في تنمية هذه الصناعة المهمة وتوفير فرص عمل متخصصة للشباب في مجال تكنولوجيا المعلومات والإلكترونيات، مشيرًا إلى أن مصر تسير بخطوات وثابة نحو تعميق التصنيع المحلي تنفيذًا للمبادرة الرئاسية «مصر تصنع الإلكترونيات» التي تستهدف تعزيز مكانة مصر في مجال تصميم وصناعة الإلكترونيات.

إنتاج الهواتف المحمولة Nokia المطلوبة من شركة HMD Global OY بجودة عالمية

من جانبه، أكد أحمد أبو عوف، العضو المنتدب لشركة اتصال للصناعات المتطورة EAI، أن الاتفاقية تعمل على إنتاج الهواتف المحمولة Nokia المطلوبة من شركة HMD Global OY بجودة عالمية، بما يشمل المكونات الإلكترونية والتجميع والتغليف والاختبارات، بما يماثل تمامًا المنتجات العالمية في الجودة والكفاءة، الأمر الذي يحقق استراتيجية مصر في سعيها لتوطين صناعة التكنولوجيا وجعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعات المتطورة.

سنقدم للمصنع في مصر عمليات نقل الخبرات التكنولوجية والدعم الفني عن طريق تدريب الكوادر المصرية

وأضاف تامر الجمل، مدير عام شركة HMD Global OY، أنه بموجب الاتفاقية ستقوم HMD بتزويد مصنع اتصال للصناعات المتطورة EAI بمتطلبات الإنتاج من مواد خام وأدوات تفتيش واختبار ومعدات المعايرة اللازمة للعملية الإنتاجية، كما سنقدم للمصنع في مصر عمليات نقل الخبرات التكنولوجية والدعم الفني عن طريق تدريب الكوادر المصرية من الناحية التقنية والفنية على أيدي خبراء Nokia من فنلندا، إضافةً إلى تقديم كل سبل الدعم للاستفادة من مراكز البحث والتطوير الخاص بالشركة لتقديم أفضل المواصفات والمنتجات التي تلبي احتياجات المستهلك.

الجدير بالذكر أن شركة اتصال للصناعات المتطورة EAI تقوم من خلال مصنعها المتواجد بالسادس من أكتوبر على تطوير وتصنيع الإلكترونيات المتقدمة في مصر، بطاقة إنتاجية تتخطى 2 مليون وحدة خلال العام الحالي، لتصل إلى عشرة ملايين وحدة سنوياً خلال الأعوام المقبلة.