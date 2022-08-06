محمود الرابع مكرر علمي رياضة: «مكنتش شايف نفسي غير مهندس»

استقبل محمود مجدي السيد الرابع مكرر علمي رياضة، نتيجة الثانوية العامة 2022، بفرحة غامرة بين أحضان أمه، ليشعر أنه جنى ثمار تعب الشهور الماضية، حيث حصل على مجموع 404 درجات من 410 درجات، ليتم الإعلان عن اسمه في كشوف أوائل الثانوية العامة بمؤتمر إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.

لم يلزم نفسه بساعات محددة في المذاكرة

وقال محمود مجدي لـ«الوطن»، إنه لم يتوقع أن يكون ضمن أوائل الجمهورية للثانوية العامة، ولم يخطط لذلك، وشعر بسعادة كبيرة وقتها: «مكنتش عارف اتكلم من كتر الفرحة»، وفي نفس الوقت غمرته أمه وأخيه بالأحضان فرحًا به.

وعن استذكار دروسه، يقول «محمود»، إنه لم يربط نفسه طوال العام الدراسي بساعات مذاكرة محددة، ولكنه كان يضع جدول يومي بالدروس التي يريد استذكارها ويحاول الالتزام به قدر المستطاع: «مكنتش مركز على عدد الساعات».

حلم الالتحاق بكلية الهندسة

يحلم «محمود» أن يلتحق بكلية الهندسة بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، وهو حلم والدته أيضًا منذ مرحلة الطفولة، وهو السبب الذي جعله يقررالالتحاق بشعبة رياضيات دون تردد: «أنا بحب الرياضة جدًا ومكنتش شايف نفسي غير مهندس»، وقرر أن يجتمع مع أصحابه وأهله في المساء للاحتفال بنتيجة تعبه واجتهاده طوال العام.