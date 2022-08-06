مكان مراجعة التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022 ورابط التقديم

كشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه بداية من الإثنين المقبل 8 أغسطس وحتى 18 من ذات الشهر، يمكن التقدم للوزارة بطلبات التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022، بعد ظهورها عبر الموقع الإلكتروني اليوم السبت.

رابط تظلمات نتيجة الثانوية العامة

وأعلنت التربية والتعليم رابط تظلمات نتيجة الثانوية العامة 2022، عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، إذ يمكن التظلم على نفس موقع النتيجة.

مكان التظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022

وذكرت التربية والتعليم، أن المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر ستكون مؤهلة لاستقبال الطلبة للتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022، من خلال إحضار أصل الرقم القومي للطالب المتظلم وولي أمره، أو جواز السفر للطالب وولي الأمر، للتحقق من شخصية كل منهما، ثم الاطلاع على ورقة / أوراق الإجابة «البابل شيت» بمقر كنترول تقدير الدرجات بالمدينة التعليمية، ليتم مراجعة التصحيح بشكل يدوي.

وأوضحت الوزارة، أن الطالب ستصله رسالة على الموقع الإلكتروني، تفيد بتحديد يوم مراجعة التظلم والساعة المخصصة لذلك، وأنه فور الحضور يتسلم كلاهما مظروف يحتوي على صورة ضوئية من أوراق البابل شيت للمواد المتظلم فيها، ومرفق بها نموذج لتقرير يكتب فيه الطالب وولي الأمر ملاحظاته عن كل مادة.

وأضافت التربية والتعليم، أنه من بين خطوات التظلم على نتيجة الثانوية العامة، أن يتسلم الطالب وولي أمره كتيب يحتوي على مفاتيح التصحيح لكل نموذج اختباري للمواد، موضحًا به توزيع درجات الأسئلة، ويراجع كلاهما بعملية التصحيح، وتدوين الملاحظات والتوقيع عليها وتسليمها مع باقي المستندات «أوراق البابل شيت، كتيب مفاتيح التصحيح».