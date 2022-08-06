دوللي شاهين تدخل عالم كتابة الأغاني بـ«ننه»

انتهت الفنانة دوللي شاهين من تسجيل أغنيتها الجديدة التي تحمل اسم «ننه»، والتي من المقرر أن تطرحها خلال الأيام القليلة المقبلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وكذلك القنوات الفضائية.

دوللي شاهين تخوض تجربة الكتابة

وتخوض الفنانة دوللي شاهين مجال كتابة الأغاني من خلال أغنيتها الجديدة، إذ أن أغنية «ننه» من كلماتها أما الألحان فتعاونت فيها مع الملحن أحمد عبدالعزيز، وهو الذي تولى توزيعها أيضًا، والفكرة لخالد حمزاوي.

كما حرصت الفنانة دوللي شاهين على الخضوع لجلسة تصوير جديدة خاصة بأغنية «ننه» والتي ظهرت فيها وهي ترتدي فستانًا باللون الأبيض وتظهر بـ«لوك» شعر مختلف اعتمدت فيه على «الكيرلي».

يذكر أن المطربه دوللي شاهين شاركت مؤخرًا في مسلسل المماليك وذلك بجانب عدد كبير من الفنانين كان من بينهم رانيا يوسف، وبيومي فؤاد وفيدرا ونانسي صلاح ومحمد لطفي ومحمد سليمان وحنان سليمان، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة.

آخر أعمال دوللي شاهين

وكانت آخر الأغاني التي قدمتها دوللي شاهين هي أغنية «دعيالك» والتي تعاونت فيها مع الشاعر شفيق كارم وألحان تومي، وتوزيع أشرف البرنس والتي تم تقديمها ضمن أحداث فيلم «عيد جواز» وتقول كلمات الأغنية:

اختيارك ليا أثبت إن فيه عندك نظر

ربنا فعلا بعتلك اللي أجمل من القمر

أصل أنا محبوبة خلقة زي قلبي مش حتلقى.

جاية جوا الدنيا سرقة.

وسط ملايين من البشر.

ده أكيد الحاجة داعيالك

إني أكون حظك وحلالك

وقعت يا واد لكن واقف

ووقعت في عيلة بتربي