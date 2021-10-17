حقيقة تعرض دوللي شاهين للضرب المبرح على يد «مجهولين»

أثارت الفنانة دوللي شاهين جدلاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد صورتها الأخيرة التي ظهرت خلالها وهي على سرير المستشفى وعلى وجهها آثار للضرب المبرح.

وخرجت دوللي شاهين لتطمئن الجمهور على حالتها الصحية، قائلة في تصريح خاص لـ«الوطن»: «أنا الحمد لله بخير، ولا صحة لما تم تداوله عن تعرضي للاعتداء بالضرب من قبل مجهولين».

وتبين أن الصورة التي نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لـ«دوللي شاهين»، كانت مجرد دعاية لمسلسلها «المماليك»، الذي يتم تصويره حاليًا .

تصوير 90% من مسلسل «المماليك»

وانتهت الفنانة دوللي شاهين من تصوير 90% من مشاهد مسلسل «المماليك» في أحد استوديوهات منطقة شبرامنت، ويشاركها في البطولة بيومي فؤاد ومحمد لطفي فيدرا وحنان سليمان ورامي وحيد ورامي غيط، ومن تأليف هشام هلال وإخراج حازم فودة.

وينتمي العمل إلى نوعية الأعمال الطويلة ذات الـ60 حلقة، ويدور في إطار اجتماعي تشويقي، من خلال 6 قصص.

كواليس تصوير مسلسل «المماليك»

ونشرت دوللي شاهين، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على موقع الفيديوهات «تيك توك»، من كواليس مسلسل «المماليك»، أثناء تحضيرها للشخصية، حيث ظهرت بمُشاركة الماكيير أحمد العمروسي، وعلقت مازحة: «كده بتضربني أوي، ينفع اللي عملته في وشي ده».

دوللي شاهين تعيش حالة من النشاط الفني

وتعيش الفنانة دوللي شاهين حالة من النشاط الفني، فبعد غياب 7 سنوات، تعود إلى السينما بفيلمها الجديد «عيد جواز»، الذي انتهت من تصويره مؤخرا، وهو من إنتاج أيمن زكي، وتأليف السيناريست أسامة فهمي، ومن إخراج أحمد فهمي عبد الظاهر، ويشارك في بطولته بجانب دوللي شاهين وإيهاب فهمي وحسام فارس وأميرة نايف ومحمد سليمان.