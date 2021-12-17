دوللي شاهين: «اطلقت بسبب الخيانة.. ومسكته متلبس»

تصدرت الفنانة دوللي شاهين التريند بمحركات البحث على جوجل، بعد لقائها مع إحدى المجلات العربية الشهيرة، وإعلانها عن أسباب طلاقها على الرغم من كشفها عنها منذ أكثر من عامين عقب عودتها للفن مرة أخرى، مشيرة إلى أن السبب الرئيسي في طلاقها هو الخيانة.

دوللي شاهين.. جت تفاجئ جوزها فاجأها هو بالخيانة

وقالت دوللي شاهين، إن سبب طلاقها الرئيسي كان الخيانة، مشيرة إلى أنها خلال سفرها إلى إحدى الدول، وكان زوجها بلبنان، وتم إلغاء الحفلة التي كان من المقرر أن تشارك بها، فقررت أن تفاجئ زوجها بعودتها مبكرا، ولكنها هي التي تفاجأت بخيانته لها.

تفاصيل خيانة زوج دوللي شاهين لها

وأوضحت دوللي شاهين، أنها حين وصلت إلى منزلها سمعت زوجها يتحدث عبر الهاتف، وعندما شعر بعودتها أخبر المتصلة بذلك، قائلا: «مراتي جت مش هأقدر أكلمك دلوقتي».

وأكدت شاهين، أنها لم تكن المرة الأولى التي يخونها فيها، بينما هذه المرة كان متلبسا، وتابعت: «ده كان سبب طلاقي».

وأضافت أنها طلبت الطلاق، لأنها لم تقبل بالخيانة؛ فهي سيدة جميلة وصغيرة السن ولم يوجد بها عيب حتى يستدعى الأمر لخيانة زوجها لها، معلقة: «أنا مش وحشة ولا حولة، بالعكس أنا صغيرة وحلوة، يبقي أتخان ليه؟».

يذكر أن الفنانة دوللي شاهين، أثارت الجدل خلال الفترة الأخيرة، بعد تعرضها للهجوم من قبل مجهولين، ما وصفته وسائل الإعلام بالاعتداء الوحشي.

واعتدى مجهولون عليها بالضرب بطريقة وحشية، وأصيبت بكدمات في أنحاء متفرقة من جسدها، وتم نقلها إلى أحد المستشفيات لتلقي العلاج، وفي النهاية، تم اكتشاف أن ذلك جزء من مشهد بآخر أعمالها، حسب ما صرح محامِ اتهمها بازعاج السلطات.

وتنتظر أن الفنانة دوللي شاهين، عرض مسلسل (المماليك) في بداية شهر يناير 2022، و التي تشارك البطولة مع رانيا يوسف و بيومي فؤاد، وهو من نوعية الأدوار ذات الـ 60 حلقة.