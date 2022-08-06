لتاني سنة.. 3 محافظات بالصعيد بدون أوائل بالثانوية العامة و«الغربية» مسيطرة

أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل نتيجة الثانوية العامة 2022، وأسماء الأوائل، في مؤتمر صحفي، صباح اليوم، عرض فيه جميع بيانات وإحصائيات النتيجة، وشهد قائمة الأوائل ظهور مميز وسيطرة من قبل أبناء الوجه البحري، وعلى غير العادة غابت بعض محافظات الصعيد.

خريطة أوائل الثانوية العامة

11 محافظة من بين 27، لم يخرج منها طالبا واحدا بين أوائل الثانوية العامة 2022، ومن هذه المحافظات « كفر الشيخ، السويس، بورسعيد، مطروح، شمال سيناء، جنوب سيناء، أسوان، البحر الأحمر، الوادي الجديد، الأقصر، بني سويف»، بينما وصل عدد الأوائل إلى 40 طالبا من 16 محافظة على مستوى الجمهورية، في شعب العلمي «علوم ورياضة» والأدبي.

وعلى عكس العادة لم تشارك محافظات الصعيد الخمسة «أسوان، الأقصر، بني سويف، الوادي الجديد، البحر الأحمر» في سباق الأوائل بالثانوية عامة، وكانت قد احتلت محافظة أسوان العام الماضي، قد تصدرت قائمة الطلاب الأوائل على الجمهورية، إذ حصل طالبين على المراكز الأولى في الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي.

غياب أبناء الصعيد عن أوائل الثانوية العامة

استمر للعام الثاني على التوالي، اختفاء محافظة «الأقصر، بني سويف، الوادي الجديد» من قائمة أوائل الثانوية العامة، في الوقت الذي واصلت فيه محافظة الغربية تصدر أوائل الجمهورية بعدد 5 طلاب، كما حدث في العام الماضي.

وأوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في المؤتمر الصحفي أن نسبة النجاح في نتيجة الثانوية العامة هذا العام، وصلت إلى نسبة 78% بشعبة علمي علوم، أما شعبة علمي رياضة فقد وصلت إلى 81%، ومن بعدها الشعبة الأدبية 68%، مشيرًا إلى أن نسبة النجاح العامة في نتيجة الثانوية العامة 2022، هي 75.04%.