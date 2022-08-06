رسوم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2022.. اعرف الرابط

رسوم تظلمات نتيجة الثانوية العامة، من أبرز العبارات التي يبحث عنها الطلاب في الوقت الحالي بعد ظهور النتيجة واعتمادها رسميًا من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، حيث يتم فتح باب التظلم على النتيجة بعد 48 ساعة من اليوم.

رسوم تظلمات نتيجة الثانوية العامة

ويتم تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة مقابل تحصيل رسوم 300 جنيه، يقدمها الطلاب المتضررين للاطلاع على نتيجة الخاصة بكل مادة، وذلك بعد 48 ساعة من اليوم بعد إعلان النتيجة رسميًا.

موعد تقديم التظلمات على نتيجة الثانوية العامة

ويجب أن يتم التقدم بطلب التظلم على نتيجة الثانوية العامة بعد 48 ساعة من اليوم السبت الموافق 6 أغسطس، على أن يستمر تقديم التظلمات من الطلاب المتضررين لمدة 10 أيام حتى يوم 18 أغسطس.

رابط تقديم تظلمات نتيجة الثانوية العامة

ويمكن تقديم تظلمات الثانوية العامة من خلال الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التربية والتعليم.

مكان مراجعة تظلمات الثانوية العامة

ويتم الاطلاع على ورقة الإجابة في المدينة التعليمية بمدينة السادس من أكتوبر التي ستكون مؤهلة لاستقبال الطلاب للتظلم على نتيجة الثانوية العامة 2022.

وذلك من خلال إحضار أصل الرقم القومي للطالب المتظلم وولي أمره أو جواز السفر الخاص بهما بهدف التحقق من الشخصية، وبعدها يتم الاطلاع على ورقة الإجابة بمقر كنترول تقدير الدرجات بالمدينة التعليمية، وتُودع الرسوم لحساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية إلكترونيًا من خلال منافذ التحصيل الخاصة بوزير التربية والتعليم.

علمًا أنه في حالة تعديل درجات الطالب، يتم إخطار الطالب بنتيجة التظلم، ويتم استرداد الرسوم التي بدفعها مرة أخرى.