«أحمد» السادس مكرر شعبة أدبي: «نفسي أدخل كلية ألسن»

أعلن منذ قليل، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني أسماء الأوائل خلال مؤتمر صحفي عقده، وكان من بينهم الطالب أحمد سمير عبدالعزيز السيد، السادس مكرر على الجمهورية في الشعبة الأدبي.

فرحة غامرة في منزل الطالب

فرحة عارمة وزغاريط استقبلها منزل «أحمد» بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة، موضحًا: «كنت بتفرج على مؤتمر الوزير مع أسرتي، وقبل ذكر اسمي رأينا صورتي ضمن قائمة الأوائل، اتفاجئت وكنت هعيط من الفرح».

أمنية الطالب الالتحاق بكلية ألسن

ويتمنى «أحمد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، بعد ما اتم شهادة الثانوية أن يلتحق بكلية الألسن جامعة عين شمس: «الموضوع جيه بعشوائية مكنتش مخططله».

وأكمل «أحمد» ابن محافظة القاهرة، أن المادة المفضلة له في الدراسة كانت التاريخ خاص باقي الطلاب الذين طالما كانوا قلقين منها، كما أنه لم يكن يجد صعوبة في امتحان الجغرافيا: «كل شئ كان مقدر وربنا عوضني بالنتيجة ديه».

دعم الأهل والمساعدة النفسية سهلت مشوار الثانوية العامة على «أحمد» السادس مكرر على الجمهورية في الأدبي، فكانوا يهيئون له الهدوء أثناء الاستذكار بإبعاد أنفسهم عن غرفته أو المكان الذي يذكر به: «مفيش وقت معين كنت بذاكر فيه، بس كنت بذاكر أول بأول».