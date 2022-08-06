لماذا لم يحصل أي طالب على 100% في نتيجة الثانوية العامة؟.. تربوي يجيب

«لم يحصل أحداً على 100% في نتيجة الثانوية العامة 2022».. هكذا أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، تفاصيل النتيجة منذ قليل في فيديو على الصفحة الرسمية للوزارة عبر «فيسبوك».

وفسر الدكتور حسن شحاتة، أستاذ التربية بجامعة عين شمس، عدم حصول أي طالب في نتيجة الثانوية العامة على مجموع 100%، قائلاً: «نظام الثانوية العامة خلال السنة الحالية والسنة السابقة هو نظام معياري يعتمد على قياس القدرات العقلية للطالب وقدراته الحقيقية، ولا يعتمد على الحفظ مثلما كان موجودًا خلال الأعوام السابقة، والدرجات تعبر عن القدرات وتعطي مؤشرًا لمستوى طلاب الثانوية العامة الذين سيلتحقون بالجامعة خلال الفترة المقبلة».

غالبية الأوائل من المدارس الحكومية

وأضاف «شحاتة» لـ«الوطن»، أن غالبية الأوائل في نتيجة الثانوية العامة 2022 من المدارس الحكومية والتجريبية وليست المدارس الخاصة، وهو ما يعبر عن قيام المدارس الحكومية بواجباتها بشكل صحيح من خلال متابعة عملية التدريس والامتحانات، ووجود علاقة جيدة بين الطلاب وأولياء الأمور والمدرسين في هذه المدارس.

وأكد أن أولياء الأمور خاصة الأمهات لديهم دورًا كبيرًا في صناعة التفوق والطلاب الأوائل خلال مرحلة الثانوية العامة والدراسة بشكل عام، من خلال قدرتها على المتابعة والتحفيز والتوزيع وإزالة المشكلات التي تواجه الطلاب، وتوفير بيئة منزلية هادئة تساعد على التفوق وتحقيق أقصى درجات النجاح.

«شحاتة»: امتحان الثانوية العامة يهتم بقدرات الطالب

وأوضح أن امتحان الثانوية العامة هذا العام والعام الماضي، معياري يهتم بقدرات الطالب، وهذا ما سبب عدم حصول الطلاب على 100% عكس الأعوام السابقة التي كانت الدرجات فيها لا تعبر عن المستويات الحقيقية لقدرات الطلاب والمهارات التي يتمتعون بها، وأصبح التفكير حالياً يسبق الحفظ.

وأشار الخبير التربوي إلى أن نسبة النجاح هذا العام ارتفعت عن العام الماضي، وبدأ الطلاب في استيعاب النظام الجديد من خلال الاطلاع على بنك المعرفة المقدم من خلال وزارة التعليم وامتحانات العام الماضي وبنك الأسئلة، حيث استفاد الطلاب من شكل الامتحانات وبدأت تظهر مؤشرات نجاح نظام التقييم الجديد.