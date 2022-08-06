بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2022.. تعرف على المعاهد الفنية الصحية

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، قوائم المؤسسات المعتمدة فى جمهورية مصر العربية التي تضم قوائم الجامعات والمعاهد؛ من بينها المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة، وذلك لتوعية الطلاب وأولياء الأمور بهذه المؤسسات التعليمية المُعتمدة حتى لا يقعوا فريسة للنصب والالتحاق بأماكن وهمية.

واستمرارًا لسلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها «الوطن» للقارئ على مدار الساعة، نوضح في التقرير التالي، المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة، وفقًا لـ التعليم العالي والبحث العلمي، وجاءت تفاصيلها على هذا النحو:

المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة

ووفق المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، فإن هناك مجموعة من المعاهد الفنية الصحية التابعة لوزارة الصحة، وهي كالتالي:

1 - المعهد الفني الصحي بإمبابة.

2- المعهد الفني الصحي بالإسكندرية.

3 - المعهد الفني الصحي بطنطا.

4 - المعهد الفني الصحي ببنها.

5 - المعهد الفني الصحي بالمنصورة.

6 - المعهد الفني الصحي بالزقازيق.

7 - المعهد الفني الصحي ببورسعيد.

8 - المعهد الفني الصحي بالإسماعيلية.

9 - المعهد الفني الصحي ببني سويف.

10 - المعهد الفني الصحي بأسيوط.

11 - المعهد الفني الصحي بسوهاج.

12 - المعهد الفني الصحي بأسوان.

نتيجة الثانوية العامة 2022

وأعلن صباح اليوم السبت، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني نتيجة الثانوية العامة 2022، كاشفًا عن نسبة النجاح في الثانوية العامة 2022-2023، وهي 75.04%، وهي أعلى من نسبة النجاح بالعام الماضي التي وصلت إلى 74%.

وأكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أنه جرى مقارنة نسب نجاح السنة الحالية والماضية على وجه التحديد، لأن نظام التقييم الجديد تم تطبيقه خلالهما.