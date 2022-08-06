لطلاب الثانوية العامة 2022.. كل ما تود معرفته عن جامعة الزقازيق الأهلية

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء الدراسة في 4 كليات بالعام الدراسي 2022/2023 بجامعة الزقازيق الأهلية الجديدة، موضحة أنّ تكلفة إنشاءات وتجهيزات الجامعة في المرحلة الأولى بلغت 3.1 مليار جنيه وبناء الجامعة على مساحة 44 فدانًا وتجهيز الجامعة وفق مواصفات الجامعات الذكية.

وأضافنت الوزارة في بيان عنها، أنّ جامعة الزقازيق الأهلية تقع في مدينة المعرفة بالعاشر من رمضان، وتُقام على مساحة 44 فدانًا، وبتكلفة تقديرية بلغت في مرحلتها الأولى 3.7 مليار جنيه، كما جرى الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، والتشطيبات الداخلية.

كليات جامعة الزقازيق الأهلية الجديدة

- كلية الطب والجراحة: تقدم برنامج الطب والجراحة العامة.

- كلية الفم والأسنان: تقدم برنامج طب وجراحة الفم والأسنان.

- كلية الهندسة: تقدم برنامجي الميكاترونيك وهندسة الإنشاءات وإدارة التشييد.

- كلية الحاسبات والمعلومات: تقدم الكلية برنامج نظم معلومات الطيران.

تفاصيل مباني جامعة الزقازيق

- توفير التجهيزات الفنية.

- المباني الإدارية.

- المباني الأكاديمية الخاصة بالقطاعات الطبية والهندسية والعلوم الإنسانية.

- مباني المعامل والورش.

- سكن للطلاب والطالبات.

- الساحات الأكاديمية والإدارية.

- المناطق الترفيهية والرياضية.

بدء الدراسة بـ12 جامعة أهلية جديدة

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء الدراسة بـ12 جامعة أهلية جديدة وإنشاء وتجهيز 12 جامعة أهلية بتكلفة بلغت 39 مليار جنيه في مرحلتها الأولى، موضحة أنّ الجامعات الأهلية الجديدة تطرح برامج دراسية جديدة تحاكي احتياجات سوق العمل.

وأضافت أنّ الجامعات الأهلية جرى تجهيزها بمواصفات جامعات الجيل الرابع لتنضم إلى منظومة التعليم الجامعي في مصر، مع تركيز الدراسة بها على العلوم الحديثة والتخصصات العلمية المتطورة، التي تؤهل الشباب لسوق العمل الراهن سواء داخل مصر أو خارجها.