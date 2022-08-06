أفكار هدايا لطلاب الثانوية العامة 2022.. لا يزيد سعرها عن 200 جنيه

مشاعر متباينة، بين حزن أو فرح أو إحباط، داخل كثير من البيوت المصرية بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، حيث تنتاب السعادة أولياء الأمور وأبنائهم الذي حصلوا على نتائج تمنوها طوال العام، ويصيب الحزن قلوب الآخرين نتيجة عدم توفيقهم، وبين هذا وذاك يفضل العديد من الآباء الاحتفال بأبنائهم الناجحين أو تقديم الدعم لمن رسبوا أو لم يحصلوا على مجاميع عالية، لذا يبحثون عن هدايا يقدمونها لأبنائهم.

وهناك هدايا يمكن شرائها وإعطائها لطلبة الثانوية العامة تقديرا لهم أو كشكل من أشكال الدعم، ترصدها السطور التالية كما يلي:

هدايا لا تزيد عن 200 جنيه

وفيما يلي تستعرض «الوطن» أبرز أفكار الهدايا التي لا تتجاوز 200 جنيه.

ساعة يد

يمكن شراء ساعة يد ليست أصلية بسعر يبدأ من 60 جنيها.

عزومة على السينما

يمكن أن تصطحب ابنك أو ابنتك لحضور العديد من الأفلام في دور العرض المختلفة، بأسعار تبدأ من 50 جنيها للتذكرة الواحدة.

شراء مستلزمات الرياضة

إذا كان ابنك او ابنتك لديه ميل للرياضة والجيم أو الرياضات المختلفة، يمكنك شراء ملابس رياضية له بسعر يبدأ من 150 جنيها.

زجاجة عطر

يمكنك تركيب مختلف العطور العالمية في محلات العطور المختلفة بأسعار رخيصة، فيمكن أن تختار لابنك أو ابنتك عطرا يتناسب مع شخصيته.

مستحضرات التجميل

قد يكون المكياج وأدوات التجميل المناسب خيارا مناسبا للفتاة لكي تسعد بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة.

حضور أحد الحفلات

يمكنك شراء تذاكر حفل لفنان أو مطرب يفضله ابنك أو ابنتك، أو حفلة موسيقية في ساقية الصاوي أو الأوبرا بأسعار مناسبة حيث تطلق العديد من المراكز الثقافية العديد من الحفلات والعروض خلال فترات الصيف.

حيوان أليف

إذا كان ابنك أو ابنتك من محبي الحيوانات، فيمكنك شراء حيوان أليف سواء كلب أو قطة لكي تدخل السعادة على قلوبهم.