لطلاب العلمي.. اعرف مجموعك هيدخلك كلية إيه من واقع تنسيق العام الماضي

بعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2022، يبدأ الكثير من الطلاب في البحث عن الكليات التي يمكن الالتحاق بها وفق مجموع درجاتهم، ونظرًا لأن أعمال التنسيق يتم إعلانها تباعًا في وقت لاحق، يلجأون إلى تنسيق الكليات في العام الماضي.

واهتمامًا بما يبحث عنه المتابعون من طلاب الثانوية العامة، توضح بوابة «الوطن» لهم من خلال هذا التقرير، تنسيق الثانوية العامة لكليات الشعبة العلمية خلال عام 2021، حتى يكون بمثابة مرجعًا لهم، وفق الموقع الرسمي لتنسيق الثانوية العامة، كالتالي:

مجموع كليات الشعبة العلمية لعام 2021

هناك الكثير من الكليات التي يمكن لطلاب الشعبة العلمية الالتحاق بها، وجاء مجموع الكليات كالتالي:

1- كليات الطب

- كلية طب المنصورة: هي أعلى كلية جامعة لكلية الطب، وجاء مجموعها العام الماضي 386.0 درجة.

- كلية طب عين شمس: وجاءت كلية طب عين شمس دمياط وأسوان والوادي الجديد لتكون أقل مجموع لكلية الطب، وجاء العام الماضي ليكون 372 درجة.

2- كلية طب أسنان

- طب أسنان عين شمس: وتعد كلية طب أسنان عين شمس الأعلى في درجات العام الماضي، وكان مجموعها 372.0 درجة.

3- كلية علاج طبيعي

- علاج طبيعي كفر الشيخ: وكانت كلية علاج طبيعي جامعة كفر الشيخ هي الأعلى في درجات العام الماضي بمجموع 368.0 درجة.

- علاج طبيعي بني سويف: وجاءت أقل كلية للعلاج الطبيعي لتكون في جامعة بني سويف بمجموع 365.0 درجة.

4- كلية الصيدلة

- صيدلة المنصورة: وجاءت كلية صيدلة المنصورة العام الماضي بمجموع 367.0 درجة.

- صيدلة المنيا: فيما جاءت أقل درجة لكلية الصيدلة لتكون في جامعة المنيا بمجموع 363.0 درجة.

5- كلية الطب البيطري

- طب بيطري المنصور: وجاءت أعلى درجة في كليات الطب البيطري لتكون في جامعة المنصورة بمجموع 359.0 درجة.

- طب بيطري أسيوط: فيما جاء أقل مجموع لكليات الطب البيطري ليكون في جامعة أسيوط بمجموع 356.0.

6- كلية الهندسة

- هندسة القاهرة: وجاء أعلى مجموع لكليات الهندسة ليكون في القاهرة بمجموع 356.0 درجة.

- هندسة أسيوط: فيما جاء أقل مجموع لكليات الهندسة ليكون في جامعة أسيوط بمجموع 327.5 درجة.

7- كلية الحاسبات والمعلومات

- حاسبات وذكاء اصطناعي القاهرة علوم: وجاءت كلية حاسبات و ذكاء اصطناعي القاهرة علوم لتكون أعلى درجة في الكليات بمجموع 357.0 درجة.

- حاسبات وذكاء اصطناعي مطروح علوم: وجاءت تلك الكلية لتقبل من أقل مجموع في كليات الحاسبات والمعلومات بمجموع 349.0 درجة.

8- كلية الألسن

- ألسن كفر الشيخ: وجاء مجموع كلية الألسن بجامعة كفر الشيخ العام الماضي ليكون 351.0 درجة.

- ألسن قناة السويس: وجاء مجموع كلية ألسن في جامعة السويس 346.0 درجة.

9- كلية إعلام

- إعلام القاهرة: وجاء مجموع إعلام القاهرة العام الماضي ليكون 339 درجة.

- إعلام جنوب الوادي: فيما جاء مجموع كلية إعلام جامعة جنوب الوادي ليكون 326 درجة.

10- كلية الآثار

- آثار عين شمس: وجاء مجموع كلية آثار عين شمس ليكون 329 درجة.

- آثار جنوب الوادي: كما جاء مجموعة كلية آثار جامعة جنوب الوادي 321 درجة.

11- كلية تربية

- تربية إسكندرية: جاء مجموع كلية تربية إسكندرية العام الماضي ليكون 321 درجة.

- تربية بنات عين شمس: جاء مجموع كلية تربية بنات عين شمس العام الماضي ليكون 295 درجة.

12- كلية فنون جميلة

- فنون جميلة إسكندرية: وجاء مجموع كلية فنون جميلة 315 درجة.

- فنون جميلة المنصورة: وجاء مجموع الكلية العام الماضي ليكون 300 درجة.

13- كلية الآداب

- آداب عين شمس: جاء مجموعها العام الماضي ليكون 281 درجة.

- آداب المنوفية: جاء مجموعها العام الماضي 277 درجة.

14 - كلية التجارة

- تجارة أسيوط: وجاء مجموع كلية تجارة جامعة أسيوط العام الماضي الماضي 270 درجة.

15- كلية الحقوق

- حقوق القاهرة: جاء مجموع كلية حقوق القاهرة العام الماضي ليكون 272 درجة.

- حقوق عين شمس: كما جاء مجموع كلية حقوق عين شمس العام الماضي ليكون 270 درجة.